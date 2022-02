Javier Bardem candidato agli Oscar con Penelope Cruz: “Senza di lei non avrebbe avuto senso” Javier Bardem e Penélope Cruz sono entrambi nominati agli Oscar nella stessa edizione per due film diversi: “Siamo felici, senza di lei non avrebbe avuto senso”, commenta l’attore.

Javier Bardem e Penélope Cruz sono entrambi nominati agli Oscar nella stessa edizione. Marito e moglie, la cui vita professionale si è intrecciata innumerevoli volte, festeggiano un evento considerato da Bardem come "qualcosa di magico". In una conferenza stampa, l'attore commenta la notizia con estrema gioia specificando che la candidatura senza quella di Penélope Cruz "non avrebbe avuto senso". La cerimonia degli Oscar 2022 si terrà il 27 marzo.

Le parole di Javier Bardem

Javier Bardem è candidato come miglior attore per il film "Being the Ricardos" di Aaron Sorkin: "A livello personale sono molto contento, soprattutto per Penélope" ha afffermato Bardel, "la mia nomination non avrebbe avuto senso senza la sua". Penélope Cruz è infatti inserita nella categoria delle migliori attrici per il film Madres Paralelas di Pedro Almodóvar.

Il film di Javier Bardem

"Being the Ricardos", arrivato in Italia con il titolo "A proposito dei Ricardo" e disponibile su Prime Video, è la storia vera della relazione tra Lucille Ball e Desi Arnaz, coppia nella vita e sul piccolo schermo, dove interpretano Lucy e Ricky Ricardo nella popolare sitcom I Love Lucy. Nel film, Javier Bardem è Desi Arnaz, Lucille Ball è interpretata da Nicole Kidman.

Il film di Penélope Cruz

Penélope Cruz è invece la protagonista del film del 2021 scritto e diretto da Pedro Almodóvar, Madres paralelas. Il film è stato presentato in concorso alla 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Nel film, Penélope Cruz è Janis, una fotografa madrilena prossima ai quarant'anni, che incontra il fascinoso antropologo forense Arturo, e gli propone di scavare nel sito di una fossa comune dove potrebbe essere stato seppellito il suo bisnonno, desaparecido all'epoca della guerra civile spagnola. I due finiscono per intrattenere una relazione.

Penélope Cruz e Javier Bardem hanno recitato in diversi film insieme, in tutto sei produzioni: Prosciutto, prosciutto, Carne trémula, Vicky Cristina Barcelona, The Counselor – Il procuratore, Escobar – Il fascino del male e Tutti lo sanno. La coppia ha due figli: Leonardo, nato a Los Angeles il 22 gennaio 2011, e Luna, nata a Madrid il 22 luglio 2013.