Tommaso Foti, Fratelli d’Italia: “Il Festival di Sanremo renda omaggio alle vittime delle Foibe” Secondo il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, il Festival di Sanremo dovrebbe rendere omaggio alle vittime delle Foibe, dal momento che proprio il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, in corrispondenza della serata dei duetti della kermesse musicale.

A cura di Elisabetta Murina

Venerdì 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle Foibe. In corrispondenza, al teatro Ariston di Sanremo si svolge la serata delle cover della 73esima edizione del Festival, condotta da Amadeus al fianco di Gianni Morandi. Per questo motivo Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla camera dei deputati, ha fatto sapere che si dovrebbe rendere omaggio a un evento storico di questa importanza, suggerendo anche il modo.

Le parole di Foti, Fratelli d'Italia

"Il Festival di Sanremo ha domani l'occasione di rendere omaggio a quegli italiani che, per tanti anni, hanno vissuto il dramma di essere esulti in Patria", ha detto Foti in una nota diffusa oggi, 9 febbraio. Il Giorno del Ricordo coincide infatti con la penultima serata della kermesse musicale, quella dedicata ai duetti. Un evento come il Festival, visto da milioni di italiani, sarebbe l'occasione giusta per celebrare e ricordare un evento storico così importante. Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha proposto anche il modo in cui si potrebbe rendere omaggio alle vittime, vale a dire con l'ascolto del brano 1947 di Sergio Endrigo, che ha vissuto il dramma in prima persona e che per anni è stato anche protagonista sul palco dell'Ariston: