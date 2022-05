Sanremo Giovani 2023, anche l’anno prossimo i 3 vincitori saranno tra i Big al Festival Sanremo Giovani 2023 conferma la sostanziale modifica di regolamento dello scorso anno, quando i tre vincitori Matteo Romano, Tananai e Yuman erano approdati direttamente nella competizione dei Big.

A cura di Andrea Parrella

Il Festival di Sanremo riparte dai Giovani. In queste ore è stato reso noto il regolamento di Sanremo Giovani 2023, con regole sostanzialmente invariate rispetto a quanto accaduto nella scorsa edizione. La conferma di Amadeus alla guida della kermesse conferma la sostanziale variazione di regolamento della scorsa edizione: i 3 artisti vincitori della serata finale del “contest” avranno accesso diretto alla gara dei Campioni del Festival di febbraio 2023, portando in gara la stessa canzone con la quale hanno partecipato al contest.

Il regolamento di Sanremo Giovani e le selezioni

Nessuna gara separata, dunque, i 12 finalisti di Sanremo Giovani dovranno superare una serie di step prima di approdare alla finale di lunedì 12 dicembre, che verrà trasmessa su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Le selezioni avverranno nella stessa modalità con cui si sono svolte lo scorso anno. In una prima fase il Direttore Artistico e la Commissione Musicale da lui presieduta saranno impegnati nell’ascolto di tutti i brani presentati, in regola con i requisiti di partecipazione (tra questi quello di appartenere alla fascia di età 16-29 anni) e nella scelta dei 30 artisti che si esibiranno nelle audizioni finali dal vivo a Roma. In seguito saranno selezionati gli 8 dei 12 finalisti di Sanremo Giovani che con gli altri 4, scelti dalla Commissione musicale tra i vincitori del contest Area Sanremo, andranno a comporre il parterre della finalissima di dicembre 2022.

I vincitori di Sanremo Giovani 2022

In occasione dell'ultima edizione erano stati tre gli artisti di Sanremo Giovani a finire sul palco dell'Ariston, direttamente in gara con i Big. Matteo Romano, Tananai e Yuman i tre artisti che avevano avuto la meglio nella gara, andandosi a giocare la possibilità di far parte del cast di Sanremo 2022.