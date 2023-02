Sanremo 23, Fiorello interviene durante la conferenza chiamato da Amadeus: “Che ha detto Coletta?” Amadeus ha telefonato a Fiorello durante la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2023, che si è tenuta oggi 6 febbraio. Il noto conduttore di VivaRai2 ha preso in giro Stefano Coletta, direttore RaI, sulle parole appena pronunciate: “Che ha detto? Non abbiamo capito una cippa”

A cura di Elisabetta Murina

Si è tenuta oggi, 6 febbraio, la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2023. In diretta dal teatro Ariston, il direttore artistico Amadeus e Stefano Coletta (direttore dell'intrattenimento e del prime time Rai) hanno incontrato i giornalisti per presentare le novità di questa edizione, dalla suddivisone dei Big in gara nelle prime due serate, alla descrizione di quello che sarà la kermesse. Presente anche il sindaco della città dei Fiori.

La telefonata in diretta di Fiorello

Non poteva mancare anche Fiorello durante la conferenza stampa di apertura del Festival di Sanremo 2023. A chiamarlo durante il live è stato Amadeus, che lo ha messo in vivavoce, davanti a tutta la sala. Il noto conduttore di VivaRai2 ha preso in giro Coletta per il discorso appena fatto sulla kermesse: "Ma che ha detto Coletta? Il guado? La consapevolezza? Non abbiamo capito una coppia". Risata generale nella sala stampa, compresa quello dello stesso direttore Rai.

Le parole di Stefano Coletta su Sanremo 2023

Stefano Coletta, quindi, prende parola per raccontare la vigilia di un Festival che promette di essere foriero di nuove possibilità di racconto, nonché artistiche, attraverso la musica e la testualità dei brani in gara:

