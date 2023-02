Sanremo 2023, quali cantanti si esibiscono nella prima e nella seconda serata: l’annuncio di Amadeus Nelle prime serate di martedì 6 febbraio e mercoledì 7 febbraio il Festival di Sanremo si concentrerà sui primi ascolti dei brani dei Big in gara. Martedì assisteremo alle performance dei primi 14 artisti, mercoledì del blocco restante. Ecco le scalette delle prime due serate in ordine di uscita degli artisti.

Nel corso della prima conferenza stampa della 73esima edizione del Festival di Sanremo, sono emersi i primi dettagli sulle serate e su quello che dobbiamo aspettarci dallo spettacolo all'Ariston. Le specifiche verranno annunciate giorno per giorno, ma nell’attesa di vedere andare in scena a Sanremo 2023, la vicedirettrice Prime Time di Rai 1 Federica Lentini, ha annunciato le prime scalette degli artisti che si esibiranno nel corso delle prime due serate in ordine di uscita. Spazio poi ai secondi ascolti dei brani e alla serata delle cover con i duetti, quella di venerdì 10 febbraio, fino ad arrivare al vincitore finale.

I cantanti in gara a Sanremo 2023 martedì 7 febbraio

Nel corso della serata di apertura del Festival, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 martedì 7 febbraio, si esibiranno i primi 14 Big in gara. Sarà la volta dei primi ascolti dei brani ancora inediti. Gli artisti sono stati presentati non nell’ordine di uscita sul palco dell'Ariston:

Anna Oxa – Sali (Canto dall’anima)

Gianmaria – Mostro

Mr.Rain – Supereroi

Marco Mengoni – Due Vite

Ariete – Mare di guai

Ultimo – Alba

Coma Cose – L’addio

Elodie – Due

Leo Gassman – Terzo Cuore

Cugini di Campagna – Lettera 22

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Olly – Polvere

Colla Zio – Non mi va

Mara Sattei – Duemilaminuti

I big in gara mercoledì 8 febbraio

Nel corso della seconda serata del Festival, ascolteremo il resto dei brani in gara. Mercoledì 8 febbraio si esibiranno sul palco i seguenti artisti, anche in questo caso presentati in ordine di uscita delle esibizioni sul palco:

Will – Stupido

Moda – Lasciami

SetHu – Cause perse

Articolo 31 – Un bel viaggio

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Colapesce e Dimartino – Splash

Shari – Egoista

Madame – Il Bene nel Male

Levante – Vivo

Tananai – Tango

Rosa Chemical – Made in Italy

LDA – Se poi domani

Paola e Chiara – Furore