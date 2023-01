Sanremo 2023, Gino Paoli e Peppino Di Capri ospiti. Amadeus lancia la bomba: “Lo dirò solo se certo” Il direttore artistico annuncia due superospiti per Sanremo 2023. Poi aggiunge: “Da qui al 7 febbraio potrebbe accadere di tutto, ma finché non ci sono conferme non dico nulla”.

A cura di Andrea Parrella

Il parterre di ospiti di Sanremo 2023 si completa con i nomi di due nuovi superospiti. Si tratta di Gino Paoli e Peppino Di Capri, annunciati da Amadeus in queste ore. Paoli e Di Capri, due veri e propri big della storia della musica italiana e del Festival, vanno a completare un cast di ospiti che già vanta diverse quote over della musica come Albano, Massimo Ranieri e i Pooh. Se quella di Peppino Di Capri era una presenza già preannunciata nei giorni scorsi, da confermare, il nome del cantautore ligure, 88 anni, è emerso proprio nelle scorse ore, a ridosso della messa in onda di Domenica In. Peppino Di Capri sarà ospite nella serata del giovedì, mentre Gino Paoli al sabato.

Amadeus e il colpo nascosto per Sanremo

Ospite di Mara Venier, Amadeus ha parlato del Sanremo che sarà, essendo alle porte del Festival che inizierà martedì 7 febbraio. Tra le altre cose anche un possibile annuncio bomba, di cui non anticipa nulla: "Tutto può accadere da qui al 7 febbraio. Tu organizzi il Festival, ma poi magicamente, quando arrivi qui a Sanremo dieci giorni prima, accadono tante cose che non avresti immaginato. Ma non anticipo nulla, finché la cosa non è concreta. Ma se sarà, sarà una cosa molto bella".

Tra gli spunti, il racconto del momento in cui gli arrivò l'annuncio della conduzione di Sanremo nell'estate 2020: "Ero in Spagna, con Giovanna e Josè, avevo tutto staccato perché ero in vacanza, il telefono era in albergo. Era precisamente il 2 di agosto e a un certo punto Giovanna si ritrova praticamente circa 40 messaggi dove mi cercavano tuti, direttori, amministratore delegato. Ho pensato mi avessero cacciato, non avevo immaginato potesse trattarsi di Sanremo. Ho acceso il cellulare, ho chiamato e mi hanno dato la notizia. Ero in costume, mi hanno detto di fare un collegamento con il Tg1 e ho cercato qualcosa di più presentabile per annunciare a tutti la notizia".

Amadeus al quarto Sanremo consecutivo

Quella del 2023 sarà la quarte edizione di Sanremo consecutiva per Amadeus, confermato dalla Rai anche per l'anno prossimo, quando eguaglierà il record di Pippo Baudo di cinque conduzioni consecutive. Ancora lontano il record assoluto del Pippo nazionale, le 13 conduzioni complessive della kermesse raggiunte dal conduttore siciliano.