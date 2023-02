Rosa Chemical risponde alle critiche in Parlamento: “A chi non mi vuole a Sanremo auguro amore” Rosa Chemical risponde alle critiche della deputata Maddalena Morgante che a Montecitorio ha espresso il suo dissenso alla partecipazione del cantante a Sanremo.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva a qualche giorno di distanza dalle critiche espresse in Parlamento, la risposta di Rosa Chemical a chi si è opposto alla sua partecipazione a Sanremo 2023. Il cantante porta sul palco dell'Ariston la sua fluidità, e c'è chi ha avuto da ridire anche sul testo con il quale l'artista si è presentato in gara.

La risposta di Rosa Chemical

"A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio" ha dichiarato Rosa Chemical provando a smorzare il tono delle polemiche che si sono sviluppate a seguito dell'intervento della deputata Maddalena Morgante di Fratelli d’Italia, in Aula a Montecitorio che ha contestato il testo di Made in Italy, il brano che il rapper canterà sul palco dell'Ariston. La parlamentare, infatti, prendendo parola in aula, ha dichiarato piuttosto indignata: "Parlerà di sesso, di amore poligamo e di porno su OnlyFans” al Festival di Sanremo, tutto questo è inopportuno". Il partito ha quindi chiesto che il cantante fosse allontanato dalla kermesse per la sua "propaganda alla gender fluid". Il video che riprende quel momento è diventato virale in pochissimo, scatenando le reazioni più disparate, ovviamente in opposizione a quanto dichiarato dalla deputata, con commenti di chi sostiene che non siano tematiche di cui il governo debba occuparsi.

Di cosa parla la canzone di Rosa Chemical a Sanremo 2023

Rosa Chemical sul palco dell'Ariston presenta "Made in Italy", una canzone dal ritmo scatenato di cui è autore, scritta insieme a Paolo Antonacci, il figlio di Biagio. Il cantante attraverso la sua musica affronta con ironia gli stereotipi dell'italianità: non è la sua prima volta al Festival. Nel 2022 duettò con Tananai nella serata cover con il brano A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. Il cantante 24enne ha dichiarato in più occasione di voler essere "politicamente scorretto", ma soprattutto di non precludersi l'opportunità di sperimentare qualsiasi forma d'arte.