Prima Festival 2023: conduce Andrea Delogu, inviati gli Autogol e Jody Cecchetto Amadeus ha annunciato la squadra che si occuperà del programma Prima Festival. Alla conduzione ci sarà Andrea Delogu: “Inviati gli Autogol e Jody Cecchetto”.

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2023. La nuova edizione della kermesse canora condotta da Amadeus andrà in onda dal 7 all'11 febbraio. Il direttore artistico, ospite della Milano Music Week, ha cominciato a sbottonarsi e a svelare alcune succose anticipazioni. Dopo avere annunciato, che i Big verrano svelati domenica 4 dicembre nell'edizione delle 13:30 del Tg1, ha anche rivelato i nomi di coloro che si occuperanno del Prima Festival.

Prima Festival 2023 con Andrea Delogu, gli Autogol e Jody Cecchetto

Amadeus, ormai in vena di rivelazioni, ha annunciato i nomi di coloro che si occuperanno del programma Prima Festival. Il conduttore ha scelto una conduttrice, un trio di youtuber e un attore e figlio d'arte:

La squadra del Prima Festival sarà composta da Andrea Delogu e come inviati ci saranno gli Autogol (Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli) e Jody Cecchetto (attore e figlio di Claudio Cecchetto).

Al Festival di Sanremo 2023 più ospiti internazionali

È un dato di fatto che negli ultimi anni, le canzoni che hanno caratterizzato il Festival di Sanremo, hanno registrato una maggiore longevità. Le loro note non si sono spente nel giro di una settimana. Amadeus ritiene che il segreto per ottenere un tale risultato sia molto semplice, dare la priorità sempre alla canzone. Anche quest'anno, mirerà solo a questo: portare sul palco dell'Ariston brani che reputa in grado di resistere al tempo, anziché puntare esclusivamente su artisti dai nomi altisonanti. Inoltre, ha dichiarato che proverà ad accaparrarsi più ospiti internazionali, per tentare di compensare gli ostacoli dovuti al Covid, che hanno scandito le ultime tre edizioni: