Perché i Pooh non si esibiranno all’Ariston ma al Suzuki Stage, la polemica dei fan e la spiegazione di Conti

Durante la finale di Sanremo 2026 i Pooh su esibiranno sul palco del Suzuki Stage e non al Teatro Ariston. Sui social è scoppiata una polemica da parte dei fan, che parlano di “mancanza di rispetto”. Carlo Conti ha spiegato il motivo della scelta.

Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, sabato 28 febbraio, i Pooh saranno premiati per i loro 60 anni di carriera. Il gruppo composto da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli riceverà l'ambito riconoscimento esibendosi sul Suzuki Stage, il palco allestito in Piazza Colombo a Sanremo. Se gli artisti sono stati contenti dell'invito per celebrare questo importante traguardo, i fan si sono lamentati della scelta di non ospitarli al Teatro Ariston. Carlo Conti, in conferenza stampa, ha spiegato il motivo.

La polemica dei fan dei Pooh: "Mancanza di rispetto"

Dopo la notizia che i Pooh si sarebbero esibiti sul palco esterno di Sanremo, i fan della band hanno dato vita a una vera e propria polemica social. Su Facebook in molti hanno parlato di "schiaffo" e di "mancanza di rispetto" nei confronti degli artisti che "hanno dato così tanto alla musica". Una loro fanpage social ha addirittura lanciato una petizione rivolta ai vertici Rai e alla direzione artistica della kermesse, chiedendo che al gruppo fosse restituito il palco non soltanto come spazio ma proprio come "segno di riconoscimento e rispetto".

Carlo Conti spiega perché i Pooh non si esibiranno all'Ariston

Durante la conferenza stampa di oggi, 28 febbraio, Carlo Conti ha spiegato perché i Pooh si esibiranno sul Suzuki Stage e non sul palco del Teatro Ariston."Per ogni cosa che succede a Sanremo c'è un perché", ha spiegato il conduttore. Nessuna polemica a riguardo, ma semplicemente una decisione presa per far sentire il gruppo ancora più vicino al pubblico che li supporta da anni: "Di comune accordo abbiamo deciso di farlo in piazza, in mezzo alla gente che li ama. Ci tengono molto". I Pooh si sono già esibiti all'Ariston in passato: nel 2023 con la conduzione di Amadeus in occasione di una reunion e con Conti per festeggiare i loro 50 anni di carriera.