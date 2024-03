Perché c’era un cane in platea durante la cerimonia degli Oscar 2024 Seduto in platea durante la cerimonia degli Oscar 2024 anche Messi, il border collie del film “anatomia di una caduta” che fino a qualche giorno fa rischia di non essere ammesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Ha destato particolare curiosità la presenza di un cane seduto in platea durante la cerimonia degli Oscar 2024. Si tratta di Messi, il border collie comparso nel film “Anatomia di una caduta” (film nel quale si chiama Snoop). Proprio Messi era stato protagonista di una piccola polemica nata alla vigilia dell’Oscar quando sembrava che non sarebbe stato ammesso al Dolby Theatre. Così non è stato e Messi ha presenziato alla cerimonia di premiazione seduto al fianco degli altri protagonisti del film candidato a 5 premi Oscar.

Il regista Justine Triet: “Non volevo Messi fosse un accessorio”

La presenza del border collie Messi nel film era stata ampiamente valorizzata dalla regista francese Justine Triet come aveva raccontato lei stessa in un’intervista: “Non volevo che fosse un semplice accessorio. È un personaggio reale e allo stesso tempo è l’ombra e lo sguardo di Daniel perché Daniel non poteva vedere e il cane, ovviamente, può vedere, ma non può parlare”. Messi è arrivato a Los Angeles da Parigi la scorsa settimana, attirando curiosità, carezze e affetto. Ha posato per una serie di divertenti selfie insieme a star del calibro di Billie Eilish, America Ferrera e Bradley Cooper. Inoltre, dando prova delle sue straordinarie doti recitative, ha spaventato Ryan Gosling quando si è gettato a terra fingendosi morto, per replicare quanto accade in una scena del film.

L’addestratrice di Messi: “Eravamo stati scartati durante decine di provini”

A raccontare la storia di Messi, border collie di 7 anni, è stata la sua addestratrice Laura Martin Contini: “Ci sono voluti due mesi di allenamenti quotidiani per insegnargli a lasciarsi andare a peso morto, gli occhi all'indietro e la lingua fuori. Messi è un artista incompreso. Abbiamo partecipato a decine di provini, ma è stato sempre scartato all'ultima selezione. Anatomia di una caduta è la sua prima grande occasione. E non l'ha sprecata”.