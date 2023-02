Perché Anna Oxa era l’unica assente alla sfilata inaugurale di Sanremo, la spiegazione di Amadeus In conferenza stampa questa mattina, Amadeus ha spiegato perché Anna Oxa è stata l’unica dei 28 Big a non aver partecipato al Green Carpet, la sfilata inaugurale che si svolge ogni anno prima dell’inizio del Festival. “Ha avuto la febbre, sta prendendo l’antibiotico”, ha spiegato il direttore artistico, sottolineando come non c’entri nulla il contenzioso con l’azienda.

A cura di Elisabetta Murina

Anna Oxa è stata l'unica dei 28 Big in gara al Festival di Sanremo 2023 a non aver partecipato al Green Carpet, il tappeto rosso su cui ogni anno anno sfilato gli artisti la sera prima dell'inizio della kermesse. In conferenza stampa questa mattina, Amadeus ha spiegato il motivo per cui la cantante non è apparsa in pubblico, chiarendo che nulla hanno a che fare i contenziosi con l'azienda.

Anna Oxa assente dal Green Carpet, il motivo spiegato da Amadeus

Durante la conferenza stampa di questa mattina, martedì 7 febbraio, la prima domanda per Amadeus e Stefano Coletta, direttore dell'intrattenimento Prime Time Rai, è stata riguardo Anna Oxa: "Sappiamo che l'artista ha aperto un contenzioso con l'azienda. Volevo sapere come state gestendo l'artista". L'assenza della cantante, ha spiegato il direttore artistico, non è legata a questioni di natura burocratica o legale, bensì a problemi dei salute: "Anna ha avuto la febbre, stava prendendo l'antibiotico. Credo che il suo timore, visto il freddo, fosse quello di stare all'aperto".

Il contenzioso di Anna Oxa con la Rai, Coletta: "Non esclude la sua partecipazione"

Stefano Coletta ha poi preso la parola facendo chiarezza sulla questione riguardante Anna Oxa e spiegando che la sua assenza alla sfilata non ha nulla a che vedere con il contezioso in atto con la Rai. Questo non intaccherà nemmeno la sua partecipazione alla gara: