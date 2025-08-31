Eventi e Festival
Oscar del Porno Europeo 2025, Christian Clay da Ercolano è il nuovo Rocco Siffredi

Il 4 settembre Amsterdam tornerà capitale europea del cinema per adulti con gli Oscar del Porno Europeo 2025, ma i papabili alle statuette parlano italiano: Christian Clay è l’erede di Rocco Siffredi. Tra le rivelazioni spicca la milanese Eva Generosi.
A cura di Gennaro Marco Duello
Il countdown è iniziato. Il 4 settembre Amsterdam tornerà capitale europea del cinema per adulti con gli Oscar del Porno Europeo 2025, e le carte in tavola promettono sorprese e conferme che terranno col fiato sospeso gli appassionati del settore.

Christian Clay verso la leggenda

Christian Clay – erculeo di Ercolano – sembra avviato verso un traguardo storico: il terzo titolo consecutivo come Miglior Pornostar Europeo in Assoluto. Una supremazia che testimonia non solo le qualità fisiche dell'attore campano, ma la sua capacità di mantenere standard altissimi in un settore dove la concorrenza è spietata. Il dominio di Christian nel panorama europeo appare consolidato, con performance che hanno conquistato pubblico e critica specializzata. La sua presenza scenica e la professionalità dimostrata sul set lo rendono il favorito assoluto per questo prestigioso riconoscimento.

L'erede di Rocco Siffredi arriva da Ercolano

Christian Clay non è solo fisicamente imponente. La sua ascesa rappresenta qualcosa di più di una semplice carriera di successo: incarna l'evoluzione del maschio alpha italiano nel porno contemporaneo. Dove Rocco dominava con istinto primordiale e carisma, Christian costruisce la sua supremazia su professionalità millimetrica e una presenza scenica che coniuga potenza fisica e controllo tecnico. Non sembra italiano, tantomeno vesuvianoMa non è un caso: entrambi italiani; Rocco, abruzzese di Ortona, ha conquistato, Christian, napoletano di Ercolano, sta consolidando il dominio nel mondo del porno professionale.

Eva Generosi, un'altra rivelazione italiana

Eva Generosi
Eva Generosi

Tra le emergenti più interessanti spicca Eva Generosi, talento milanese che sta conquistando l'Europa e punta agli Stati Uniti. Le sue nomination per Best Novità, Miglior Scena, Miglior DP e Miglior Scena di Sesso di Gruppo testimoniano una versatilità scenica che richiama l'influenza della scuola italiana. Secondo gli addetti ai lavori la performer milanese incarna tutti i dettami del porno italiano: tecnica, presenza scenica, campacità di competere con il mercato internazionale.

