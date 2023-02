Mr Rain, significato del nome d’arte e perché ha scelto di cantare Supereroi con un coro di bambini Mr. Rain è tra i Big del Festival di Sanremo 2023. Il suo vero nome è Mattia Balardi. Ecco perché ha scelto il nome d’arte Mr. Rain e ha deciso di interpretare la canzone Supereroi avvalendosi di un coro di bambini.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mr. Rain, all'anagrafe Mattia Balardi, è tra i Big del Festival di Sanremo 2023. La sua canzone, Supereroi, parla dell'importanza di chiedere aiuto quando si lotta contro la depressione o, più in generale, quando si vive un momento di difficoltà. Avere il coraggio di tendere la mano, è un gesto da eroi. Ma da dove nasce il nome d'arte di questo artista già molto amato? Perché Mattia Balardi ha deciso di farsi accompagnare sul palco dell'Ariston da un coro di bambini? Ecco tutte le risposte.

Mr. Rain scrive solo d'inverno: il motivo del nome d'arte di Mattia Balardi

Mattia Balardi ha scelto come nome d'arte Mr. Rain per una sua peculiarità. L'artista, a Sanremo con il brano Supereroi, ha spiegato in diverse interviste di scrivere soprattutto d'inverno. In particolare, l'ispirazione bussa alla sua porta nei giorni di pioggia. Da qui, il nome Mr. Rain. E cosa fa d'estate? Mattia Balardi ha raccontato che nella stagione calda, in genere, ne approfitta per portare avanti le intuizioni avute d'inverno. Insomma, dopo aver coltivato, gode dei frutti del suo lavoro.

Perché Mr. Rain canta con un coro di bambini a Sanremo 2023

Mr. Rain, nel corso di un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha spiegato perché ha deciso di interpretare il brano Supereroi, con il quale è in gara al Festival di Sanremo 2023, avvalendosi di un coro di bambini: