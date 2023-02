“Ma chi, il deejay?”, Gino Paoli non sapeva che Amadeus era il conduttore del Festival di Sanremo Gino Paoli senza freni dietro le quinte del Festival: “Ma chi è quello? Il deejay?”. Non sapeva che Amadeus era il conduttore del Festival. Poi a RadioDue ci prova con Ema Stokholma: “Ci diamo un bacio come quei due?”. Riferendosi a Rosa Chemical e Fedez.

L'ospitata di Gino Paolo nella serata finale del Festival di Sanremo 2023 è stata emozionante e particolare, contornata anche da un fuori programma in diretta con il racconto un po' piccante del privato di Little Tony. Gino Paoli non si è trattenuto, complice la sua veneranda età. Adesso spunta un altro interessante particolare dietro le quinte, poco prima di entrare in scena. C'è Gianni Morandi che parla con Gino Paoli, Amadeus viene a salutarlo e poi si allontana per rientrare sul palco. Gino Paoli allora si rivolge a Gianni Morandi: "Ma chi è? Il deejay?". Gianni Morandi un po' in imbarazzo spiega: "Sì, è il deejay. Ma quarant'anni fa. Conduce lui, è il conduttore del Festival".

A Ema Stokholma: "Ci diamo un bacio"

Nel corso della diretta di RadioDue, poi, Gino Paoli ci prova con Ema Stokholma dopo aver commentato in diretta il bacio tra Rosa Chemical e Fedez: "Facciamo anche noi la stessa cosa?". Ema Stokholma risponde: "Ci vogliamo dare un bacino?". Gino Paoli contrattacca: "No, ma ci diamo un bacione di quelli pesanti con un uomo e una donna, pensa che strana cosa. Non si porta più". Il cantante prosegue, tra l'imbarazzo in studio: "Rea, vuoi farlo tu?". Ema Stokholma: "Ma io sono fidanzato?". E ancora Gino Paoli: "Secondo te, quello lì era fidanzato". Poi tocca a Danilo Rea togliere le castagne dal fuoco: "Gino, vogliamo sentirti cantare ancora, vogliamo vederti cantare di più" e l'argomento finalmente scivola via.