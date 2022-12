LDA a Sanremo 2023, il commento della madre Carmela: “Un giorno importante, emozione fortissima” La notizia di LDA nel cast del Festival è stata accolta con grande gioia anche dalla madre, Carmela Barbato, che sui social ha esultato dopo l’annuncio.

Ci sarà ancheLDA nel cast di Sanremo 2023, annunciato da Amadeus domenica 4 novembre in diretta Tv. L'ingresso tra i Big dell'ex allievo di Amici è stato salutato con grande entusiasmo dai suoi fan, ma anche dalla famiglia di Luca D'Alessio. Se lui stesso ha pubblicato il video al momento dell'annuncio televisivo della sua partecipazione, nelle ore successive l'annuncio anche la madre ha espresso gioia sui social. Queste le parole di Carmela Barbato su Instagram:

Oggi è un giorno importante per me. L’emozione è fortissima. La condivido con chi mi ha voluto bene. Aspettando Sanremo

Barbato, dal cui matrimonio con Gigi D'Alessio è nato appunto il terzo figlio Luca, ha sempre tenuto un basso profilo a livello pubblico rispetto alla carriera artistica del figlio, limitandosi a condividere poche foto e notizie relative agli eventi. La notizia di Sanremo, su cui circolavano voci da un po' di tempo, non ha potuto lasciarla indifferente.

Le parole di Gigi D'Alessio per il figlio a Sanremo

Intanto il cantante, uscito dalla cantera dell'ultima edizione di Amici, nelle scorse ore aveva risposto anche alle parole che suo padre Gigi aveva reso pubbliche attraverso un post pubblicato sui social. Gigi D'Alessio aveva naturalmente espresso la felicità di vedere su quel palco che anche per lui è stato molto importante, visto che proprio a Sanremo, nel 2000, D'Alessio aveva trovato la consacrazione a livello nazionale. Il cantante aveva scritto: "Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te, @lucadalessio_real! Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo 💙 Papà". E così sotto al post su Instagram di D'Alessio proprio LDA ha voluto rispondere: "Papi prometto che ti renderò fiero di me, ti amo più della mia vita".