Lazza: “C’è un artista con cui non collaborerei mai qui a Sanremo, ma non fatemi parlare” Fedez ha chiesto a Lazza: “Con chi qui a Sanremo non faresti mai una collaborazione?”. La risposta del rapper è tagliente.

Lazza con "Cenere" sta sorprendendo tutti e, ospite della puntata odierna di Muschio Selvaggio, ha commentato con Fedez e Luis Sal. Fedez gli ha fatto i complimenti e ha sottolineato il record di stream su Spotify: "Abbiamo qui l'artista che sta spaccando discograficamente parlando. Primo su Spotify, quasi record. Mahmood e Blanco, quasi, però loro erano due e tu sei uno solo". Il brano di Lazza, infatti, è tra i più ascoltati di Sanremo insieme a quello di Mr. Rain e a quello di Marco Mengoni. Il rapper si dice felice, poi viene stimolato dalle domande di Fedez e Luis Sal: "Con chi qui a Sanremo non faresti mai una collaborazione?". La risposta di Lazza è tagliente.

La risposta di Lazza

Fedez ha chiesto a Lazza: "Con chi qui a Sanremo non faresti mai una collaborazione?". Sulle prime, Lazza è apparso molto imbarazzato e Fedez ha cercato di estorcergli un nome che evidentemente conosceva: "Dai, fai quel nome, dai, ti prego, fai quel nome". Ma Lazza riesce a trattenersi e a rispondere con diplomazia:

Con chi non farei mai una collaborazione con quelli in gara? Non farei mai una collaborazione con, no raga, non me lo fate dire perché c'ho avuto già dei trascorsi.

Di chi si trattava?

La nonna di Fedez: "Lazza arriverà quarto"

La nonna di Fedez, poi, fa i tarocchi a Lazza provando a prevedere la posizione in classifica di Lazza. Ma, intanto, gli dice: "Ha una mamma molto autoritaria. È fortunato. Per il momento, va avanti ma deve lavorare un po' su quello che è lui, però non va male. Perderà qualche punto, ma per adesso non vedo altro. Andrà più avanti di quello che è, ma non qua. Rimane quarto, arriverà quarto. Deve avere più tenacia per arrivare". Nessuna sorpresa, dunque, secondo i tarocchi della nonna di Fedez, altro mini format che fa parte di questa speciale versione di Muschio Selvaggio.