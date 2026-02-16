Eventi e Festival
Festival di Sanremo 2026

La foto dei cantanti del Festival di Sanremo 2026, cosa non torna: “Marco Masini non ha gli occhi”

Anche quest’anno, come da tradizione, i Big in gara al Festival di Sanremo 2026 hanno posato per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Nella foto diffusa sui social i fan più attenti hanno notato un errore che riguarda Marco Masini: il cantante appare con gli occhiali ma senza occhi. Dimenticanza o modifica successiva?
Elisabetta Murina
Festival di Sanremo 2026

A 8 giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio, Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la consueta copertina dedicata a tutto il cast della nuova edizione. I 30 Big in gara hanno posato per la rivista e, come lo scorso anno, non sono sfuggiti agli occhi attenti dei fan alcuni piccoli errori. Se nel 2025 protagoniste erano state le dita delle mani di Clara ed Elodie, quest'anno il ‘prescelto' è Marco Masini. Ecco cosa non torna nello scatto.

"Marco Masini senza occhi": l'errore sulla copertina di Sanremo 2026

Sulla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in edicola dal 17 febbraio e dedicato al Festival di Sanremo, i fan più attenti hanno notato un errore che riguarda Marco Masini. Il cantante partecipa alla kermesse in coppia con Fedez e, anche nello scatto, posa proprio accanto a lui. I due artisti si trovano in alto a sinistra nella foto, ma qualcosa non torna: se Fedez appare "naturale" e nel modo in cui sono abituato a vederlo i fan, diversa è la rappresentazione del collega. Se infatti si ingrandisce sul viso di Masini, si nota come sotto gli occhiali il cantante non abbia gli occhi, come se fossero stati del tutto dimenticati. Non è chiaro se si tratti di un errore commesso da chi si  è occupato della copertina o di una modifica fatta successivamente dagli utenti e poi diffusa su X e sugli altri social. Per il momento nessuna spiegazione a riguardo.

Gli errori dello scorso anno: Clara ed Elodie con più dita delle mani

Già l'anno scorso la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni, dedicata al Festival di Sanremo, non aveva superato lo "scanner" degli errori: Clara posava seduta tra Tony Effe e Massimo Ranieri e inizialmente si pensava che fosse stata ritratta con sei dita della mano, che aveva qualcosa di innaturale mentre si appoggiava sulla coscia. In realtà, poi, si è scoperto che l'errore non esisteva: le dita erano regolarmente 5 ma i fan avevano ironizzato sull' ‘effetto ottico' facendo credere che ci fosse davvero un errore. Con una storia su Instagram, la cantante aveva commentato: "Raga giuro che ho 5 dita ma adorerei comunque" e il noto settimanale le aveva risposto smentendo il ritocco.

