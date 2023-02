Il testo e significato di Cinque giorni, Will canta con Michele Zarrillo a Sanremo 2023 Dopo essersi esibito con “Stupido” sul palco del Festival di Sanremo 2023, durante la serata delle cover Will interpreta con Michele Zarrillo “Cinque giorni”. Ecco il testo e il significato del brano.

Dopo essersi esibito sul palco del Festival di Sanrem0 2023 con il brano "Stupido", durante la quarta serata Will canta con Michele Zarrillo "Cinque giorni". Il brano, scritto con Vincenzo Incenzo, è uno dei più emblematici della carriera di Zarrillo. È stato presentato per la prima volta come inedito durante Sanremo 1994, classificandosi al quinto posto, poi è stato inserito nell'album "Come uomo tra gli uomini". Nel 1997 la canzone è arrivata anche all'estero con una versione registrata dal cantautore, intitolata "Cinco días" e inserita nell'omonimo album pubblicato in Spagna. Il singolo è stato cantato da diversi artisti, ma la cover più iconica è quella di Laura Pausini che nel 2006 la inserisce anche nel suo album "Io canto". Tra le esibizioni più famose dell'autore, invece, c'è quella del 1995 con Giorgia e Mia Martini. Ecco il testo e il significato di "Cinque Giorni" di Michele Zarrillo.

Il testo di Cinque giorni

Cinque giorni che ti ho perso

Quanto freddo in questa vita, ma tu

Non mi hai cercato più

Troppa gente che mi chiede

Scava dentro la ferita e in me

Non cicatrizzi mai

Faccio male anche a un amico

Che ogni sera è qui

Gli ho giurato di ascoltarlo

Ma tradisco lui e me

Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai

Se conviene più guarire

O affondare giù, per sempre

Amore mio, come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Cinque giorni che ti ho perso

Mille lacrime cadute

Ed io inchiodato a te

Tutto e ancora più di tutto

Per cercare di scappare

Ho provato a disprezzarti

A tradirti, a farmi male

Perché quando tu stai annegando non sai mai, oh mai

Se conviene farsi forza

O lasciarsi andare giù nel mare

Amore mio, come farò

A rassegnarmi a vivere

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri

Mi dici tu chi ti perdonerà

Di esserti dimenticata ieri

Quando bastava stringersi di più

Parlare un po'Amore

E proprio io che ti amo

Ti sto implorando

Aiutami a distruggerti

Il significato di Cinque giorni

Will, dopo essersi esibito a Sanremo 2023 con il suo inedito "Stupido", durante la serata delle cover canta "Cinque giorni" con Michele Zarrillo. Il brano, presentato a Sanremo nel 1994 e pubblicato nell'album "Come uomo tra gli uomini" è un cult della musica italiana ed è emblematico della carriera dell'artista. Il testo racconta i cinque giorni dalla fine di una relazione e la sofferenza che ne deriva. Nel brano l'artista non si rassegna, implora la donna di aiutarlo a dimenticarla. Cerca di descrivere le sue emozioni, racconta di un amico, mai ascoltato, che ha provato a stargli vicino. Il dolore non gli consente di assecondare il volere altrui, di comprendere quale sia la cosa giusta da fare, non sa "se conviene più guarire o affondare giù, per sempre". Infine racconta di come abbia provato a odiare per dimenticare, ma non ci sia riuscito da solo. Spera in un ritorno, ma non sa come potrebbe prenderlo dopo essersi sentito abbandonato.