Il testo e la traduzione di L’amour toujours, Mara Sattei omaggia Gigi D’Agostino a Sanremo 2023 Dopo essersi esibita con “Duemilaminuti” sul palco del Festival di Sanremo 2023, durante la serata delle cover Mara Sattei interpreta con Noemi “L’amour toujours” di Gigi D’Agostino. Ecco il testo, la traduzione e il significato del brano.

A cura di Cristina Somma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo essersi esibita sul palco del Festival di Sanrem0 2023 con il brano "Duemilaminuti", Mara Sattei, accompagnata nel duetto con Noemi, canta "L'amour toujours" di Gigi D'Agostino. Durante la quarta serata, Mara Sattai si propone con una cover che ha fatto la storia della musica italiana. La canzone, oltre ad essere tra le più amate e ballate degli anni '90, è anche la più grande hit di Gigi D'Agostino. Tra le versioni più note, successive a quella dance di D'Agostino uscita nel 1999, c'è quella melodica di Sagi Rei risalente al 2006 e intitolata "I'll fly with you", eseguita solo con voce e chitarra, ma non è l'unica. Nove anni dopo è uscita una versione house realizzata dal duo Dzeko & Torres, in collaborazione con la cantante canadese Delaney Jane, mentre nel 2017 il dj Alex C ha scritto una cover arrangiata per orchestra. Ecco il testo, la traduzione e il significato di "L'amour toujours" di Gigi D'Agostino.

Il testo di L'amour toujours

I still believe in your eyes

I just don't care what you have done in your life

Baby, I'll always be here by your side

Don't leave me waiting too long,

Please come by

I, I, I, I still believe in your eyes

There is no choice, I belong to your life

Because I will live to love you someday

You'll be my baby and we'll fly away

And I'll fly with you, I'll fly with you,

I'll fly with you

Leggi anche Chiara Ferragni ritira il Telegatto in total black: premiata per il miglior debutto televisivo

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

Every day and every night

I always dream that you are by my side

Oh baby, every day and every night

Well, I said everything's gonna be alright

And I'll fly with you, I'll fly with you,

I'll fly with you

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

Dream of me, I still believe in your eyes

I just don't care what you've done in your life

Baby, I'll always be here by your side

Don't leave me waiting too long,

Please come by

I, I, I, I still believe in your eyes

There is no choice, I belong to your life

Because I will live to love you some day

You'll be my baby and we'll fly away

And I'll fly with you, I'll fly with you,

I'll fly with you

Every day and every night

I always dream that you are by my side

Oh baby, every day and every night

Well, I said everything's gonna be alright

And I'll fly with you, I'll fly with you,

I'll fly with you

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

La traduzione di L'amour toujours

Io credo ancora nei tuoi occhi

Non mi interessa cosa hai fatto nella tua vita

Baby, sarò sempre qui al tuo fianco

Non lasciarmi aspettare troppo a lungo,

Ti prego, passa a trovarmi

Io, io, io, io, io credo ancora nei tuoi occhi

Non c'è scelta, io appartengo alla tua vita

Perché vivrò per amarti un giorno

Sarai il mio amore e insieme voleremo via

E volerò con te, volerò con te,

Volerò con te

Tu sei, sei, sei, sei, sei, sei

Sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei

Sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei

Ogni giorno e ogni notte

Sogno sempre che tu sia al mio fianco

Oh baby, ogni giorno e ogni notte

Beh, ho detto che tutto andrà bene

E volerò con te, volerò con te,

Volerò con te

Tu sei, sei, sei, sei, sei, sei

Sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei

Il mio sogno, credo ancora nei tuoi occhi

Non mi interessa quello che hai fatto nella tua vita

Baby, io sarò sempre qui al tuo fianco

Non lasciarmi aspettare troppo a lungo,

Ti prego, passa a trovarmi

Io, io, io, io, io credo ancora nei tuoi occhi

Non c'è scelta, io appartengo alla tua vita

Perché vivrò per amarti un giorno

Sarai il mio amore e voleremo via

E volerò con te, volerò con te,

Volerò con te

Ogni giorno e ogni notte

Sogno sempre che tu sia al mio fianco

Oh baby, ogni giorno e ogni notte

Beh, ho detto che tutto andrà bene

E volerò con te, volerò con te,

Volerò con te

Tu sei, sei, sei, sei, sei, sei

Sei, sei, sei, sei, sei, sei, sei

Il significato di L'amour toujours

Mara Sattei, dopo essersi esibita a Sanremo 2023 con il suo inedito "Duemilaminuti", durante la serata delle cover canta con Noemi "L'amour toujours" di Gigi D'Agostino. Il brano, pubblicato nel 1999, è stato reinterpretato da diversi artisti e dj. La cover più conosciuta è "I'll fly with you" di Sagi Rei uscita nel 2006 ed eseguita con solo chitarra e voce. Nel tempo il brano, rivelatosi versatile anche per il significato insito nelle parole, si è trasformato da hit dance anni '90 a iconica ballata romantica. Il testo parla d'amore, racconta il desiderio di avere al proprio fianco la persona amata, quindi di "volare con lei".