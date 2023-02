I Cugini di Campagna tra la folla per le strade di Sanremo, parte “Anima mia” cantata con la folla L’incontro de i Cugini di Campagna con i fan all’esterno del Casinò di Sanremo, con Ivano Michetti che invita la folla presente a cantare insieme il più grande successo della loro carriera.

A cura di Andrea Parrella

Sono l'oggetto misterioso di questo Festival, tra quelli che hanno destato maggiore curiosità al momento del loro annuncio. I Cugini di Campagna sono a Sanremo per la prima volta dopo cinquant'anni di carriera e il loro esordio è avvenuto proprio nella serata del martedì, quando hanno cantato per la prima volta "Lettera 22", scritta per loro da La Rappresentante di Lista.

L'incontro coi fan al Casinò di Sanremo

A esibirsi nella seconda serata saranno gli altri 14 artisti in gara, ma nella loro giornata di riposo i Cugini di Campagna si sono fatti comunque vedere per le strade di Sanremo, una cittadina che in questi giorni diventa una sorta di festival in movimento, brulica di eventi diversi e sciami di persone che si spostano per seguire gli artisti tra le vie della città. I Cugini di Campagna sono stati avvistati nel tardo pomeriggio all'esterno del Casinò di Sanremo, dove in questi giorni si realizzano anche i programmi Rai Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta, dove erano destinati. Ecco che, accolti dalla folla in attesa, non si sono sottratti e Ivano Michetti ha voluto scherzare con il pubblico intonando quello che è il loro successo più celebre di sempre, Anima Mia.

La storia dei Cugini di campagna e Anima Mia

La storia de I Cugini di Campagna è di quelle che attraversano cinquant'anni di musica raggiungono i primi successi tra il 1973 e il 1977 quando rivoluzionarono il proprio stile cominciando a eseguire le canzoni in falsetto. A contribuire al successo del gruppo c'è il registro vocale di Flavio Paulin che nel 1978 però esce dal gruppo e viene sostituito dal chitarrista e cantante Paul G. Manners che precede Kim. Il loro mutamento stilistico è stato fondamentale per raggiungere le vette delle classifiche, producendo canzoni diventate poi un cult come Anima Mia, diventata nel tempo il loro cavallo di battaglia. Scritta da De Sanctis, Michetti e Paulin, nel 1974 il brano ha scalato le classifiche raggiungendo le prime posizioni ed è stato il quarto singolo più venduto di quell'anno.