Gli attori di Mare Fuori che saranno a Sanremo 2023 e a che ora saliranno sul palco Sul palco dell’Ariston, dopo il successo delle prime due stagioni e l’inizio della terza, arrivano gli attori di Mare Fuori. Da Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo, da Matteo Paolillo a Valentina Romani. Insieme a loro c’è anche Carolina Crescentini.

A cura di Ilaria Costabile

La quarta serata del Festival di Sanremo lascia spazio anche ad una delle serie il cui successo è ormai inarrestabile, si tratta di Mare Fuori, la cui terza stagione è già disponibile su RaiPlay e andrà in chiaro su Rai2 a partire dal prossimo 15 febbraio. Fanpage.it apprende che sul palco dell'Ariston, per parlare dell'incredibile riscontro della fiction, ci saranno i protagonisti da Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo a Carolina Crescentini, Valentina Romani e Nicolas Maupas, insieme ad altri nomi della serie.

Chi sono gli attori di Mare Fuori sul palco dell'Ariston

L'ingresso degli attori è previsto in tarda serata, attorno alle 23:17, introdotti da Matteo Paolillo che è anche autore e voce della sigla della serie, ovvero "O' mar for" che, infatti, sarà portata sul palco. Insieme a lui, che nella fiction interpreta Edoardo Conte, ci sono Massimiliano Caiazzo (Carmine), Nicolas Maupas (Filippo), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Artem (Pino), Giacomo Giorgio (Ciro Ricci), Maria Esposito (Rosa Ricci), Valentina Romani (Naditza), Kysha Wilson (Kubra) e infine ad accompagnarli ci sarà anche Carolina Crescentini che interpreta Paola la direttrice dell'IPM, dove i ragazzi sono reclusi per scontare le loro pene detentive.

Massimiliano Caiazzo

Massimiliano Caiazzo, classe 1996, nato a Castellamare di Stabia, studia cinema all'accademia Melies con Gianfelice Imparato, per poi spostarsi a Roma. Il suo esordio televisivo è proprio nel cast di Mare Fuori in cui interpreta Carmine Di Salvo, che dà inizio alla prima stagione della serie.

Matteo Paolillo

Matteo Paolillo, classe 1995 è nato a Salerno è si divide sin da ragazzino tra musica e recitazione. Si diploma al conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti e dopo, al Centro Sperimentale di Cinematografia. Il suo primo ruolo da protagonista arriva proprio con Mare Fuori, dove interpreta Edoardo Conte e figura anche come voce e autore della colonna sonora della serie "O mar for". La sua prima apparizione televisiva, però, è stata in una puntata di Don Matteo nel 2016. Appare anche nella fiction di Rai 1 "Vivi e lascia vivere" con Elena Sofia Ricci.

Nicolas Maupas

Nicolas Maupas, classe 1999, nato a Milano ma ha origini francesi, come denota anche il suo cognome. La sua prima apparizione da protagonista è proprio in Mare Fuori, dove interpreta il ruolo di Filippo, soprannominato "O'Chiattill". In seguito tanti sono i progetti di cui è stato protagonista, come "Un professore" fiction di Rai1 con Alessandro Gassmann, che ha ottenuto un incredibile successo di pubblico. Nel 2022 è stato nel cast del film Netflix "Sotto il sole di Amalfi" e anche della serie "Odio il Natale" con Pilar Fogliati. Su RaiPlay, invece, è tra i protagonisti della serie teen "Nudes".

Giacomo Giorgio

Classe 1998, Giacomo Giorgio è un attore napoletano arrivato al successo grazie al ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori. Ha iniziato giovanissimo a studiare recitazione e tra le sue prime apparizioni televisive c'è quella sul set de "I Bastardi di Pizzofalcone" accanto ad Alessandro Gassman. Dopo l'exploit della serie di Rai2, tanti sono i ruoli da lui conquistati dalla fiction "Sopravvissuti" con Lino Guanciale, ad una piccola parte al cinema in Diabolik con Valerio Mastrandrea e Monica Bellucci.

Artem

È tra i protagonisti di Mare Fuori, in cui interpreta il ruolo di Pino. Classe 2000, inizia giovanissimo a recitare, tra i suoi primi ruoli c'è quello nel film "La paranza dei bambini" tratto dall'omonimo libro di Roberto Saviano. Dopodiché recita anche in "Nostalgia" di Mario Martone, in cui interpreta Tommaso Ragno da giovane.

Domenico Cuomo

Napoletano, inizia la sua formazione nel 2016 presso il Laborart Centro Artistico. Le sue prime esperienze sono a teatro, dove prende parte anche a spettacoli di livello come Scugnizzi. Il ruolo che lo porta alla popolarità è quello di Cardiotrap in Mare Fuori, ma aveva preso parte anche ad altre fiction Rai come "L'amica geniale", "Un professore" e ancora "Il Commissario Ricciardi", ma anche produzioni internazionali come "Catch 22" diretto da George Clooney.

Valentina Romani

Classe 1996, Valentina Romani nasce a Roma e dopo aver studiato danza per vari anni, è poi passata alla recitazione, iniziando dal teatro. Il suo esordio è al cinema con il film "Un bacio" di Ivan Cotroneo, per poi passare a ruoli in varie fiction tv da "Che Dio ci aiuti" a "Un passo dal cielo" per poi passare a quello da protagonista di Vanessa in "La Porta Rossa" con Lino Guanciale. Ha preso parte anche a serie di successo come Skam, per poi approdare a quello di Naditza in Mare Fuori. È stata poi nel film "Carla" dedicato a Carla Fracci.

Maria Esposito

Giovanissima, Maria Esposito ha appena 20 anni e quello di Rosa Ricci in Mare Fuori, è il suo primo ruolo in una fiction tv.

Kysha Wilson

Nata a Londra nel 2003, Kysha ottiene il ruolo di Kubra nella fiction Mare Fuori che rappresenta il suo esordio nel mondo della recitazione. È apparsa anche nel film "Sotto la luna di Amalfi" e la fiction di Canale 5 "Viola come il mare".

Clotilde Esposito

Clotilde Esposito, classe 1995, è un'attrice napoletana che dopo aver iniziato un corso di teatro ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo della recitazione. Inizia apparendo nel cast di Un posto al Sole, per poi prendere parte a fiction come "Furore" o anche "Pupetta, il coraggio e la passione". Il ruolo di Silvia in Mare Fuori, però, è quello che la consegna alla notorietà.