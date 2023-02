Giovanna Civitillo: “Sboomerare Amadeus è impossibile. Finito il festival tornerà come prima” La moglie di Amadeus racconta a Fanpage.it i retroscena dell’apertura del profilo Instagram del conduttore, elemento di racconto essenziale di questo Sanremo.

A cura di Andrea Parrella

Giovanna Civitillo è finalmente libera. Per lei questa settimana sanremese significherà la definitiva autonomia social, dopo l'apertura dell'account Instagram di suo marito Amadeus da parte di Chiara Ferragni. Un elemento di scherzo che sta facendo da sfondo all'intera narrazione del festival e che Civitillo ha commentato attraverso alcune dichiarazioni rilasciate a Fanpage.it nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio. Molti commenti su questa edizione del Festival, dal rapporto di suo marito con la tecnologia all'esperienza che sta vivendo da inviata de La Vita in Diretta, proprio per raccontare Sanremo da un punto di vista atipico.

Incontrata nel foyer dell'Ariston, la moglie di Amadeus racconta, in tono ironico, i risvolti della vicenda più curiosa di questo Sanremo, dopo la creazione dell'account Instagram personale del conduttore da parte di Chiara Ferragni nel corso della prima serata del festival. "È tutto merito suo", ha detto Civitillo, spiegando che a volere il profilo condiviso in questi anni, il famoso @giovanna_e_amadeus era proprio il conduttore: "Mi ha chiesto lui di inserirsi nel mio profilo. Ora finalmente si è staccato". E rispetto alla mastodontica operazione di sboomeraggio di Amadeus, aggiunge divertita: "Sarà difficile sboomerarlo, io sono convinto che a fine festival tornerà quello di prima". Il profilo social di Amadeus, intanto, sta rompendo ogni record italiano, ha raggiunto il milione di follower in pochissime ore e da giorni registra interazioni incredibili.

Giovanna Civitillo inviata de La Vita in Diretta

Un Sanremo da inviata per Giovanna Civitillo, che anche quest'anno racconta il Festival dietro le quinte per La Vita in Diretta: "Mi sto divertendo molto, anche perché riesco a carpire segreti dietro le quinte. Sono riuscita a fare cose pazzesche, ho parlato con i Maneskin, Chiara Ferragni". Un ruolo che le sta piacendo molto e per cui ci sta prendendo gusto: "Si sta bene qui a Sanremo, penso che chiunque ci prenderebbe gusto".