Giorgia Meloni al Festival di Sanremo, Coletta: “Se avesse voluto venire, ce l’avrebbe fatto sapere” Nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo di oggi, è arrivata anche la domanda pungente di Enrico Lucci di Striscia la Notizia.

Nel corso della conferenza stampa del Festival di Sanremo di oggi, è arrivata anche la domanda pungente di Enrico Lucci di Striscia la Notizia. Dopo l'invito al Festival da parte di Amadeus per il presidente Sergio Mattarella, l'inviato di Striscia la Notizia ha chiesto di invitare Giorgia Meloni alla finale: "Ieri mi ha telefonato per chiedervelo, ha pure il vestito pronto". Pronta è anche la risposta di Stefano Coletta, direttore dell'intrattenimento prime time della Rai: "Vuoi che parta un invito ufficiale da questo tavolo?"

La risposta di Stefano Coletta

Stefano Coletta risponde alla provocazione di Enrico Lucci con un po' di formalismo, spiegando che se avesse voluto essere invitata, avrebbe potuto farlo facendolo sapere al cerimoniale della Rai: "Giorgia Meloni è una donna molto intelligente. Se avesse voluto venire lo avrebbe fatto sapere al cerimoniale Rai. La prendo come una provocazione divertente". La ex iena a quel punto ci ha provato gusto: "Macché provocazione, c’aveva già il vestito pronto per andare alla cena da Scholz con Zelensky e poi non l’hanno invitata". Il giornalista a questo punto esce di scena.

La terza serata del Festival di Sanremo

Non ci sarà Giorgia Meloni, ma la terza serata del Festival di Sanremo promette comunque di regalare più di un grattacapo alla coalizione che ha la maggioranza al Governo. Tra gli ospiti annunciati, infatti, c'è Paola Egonu che ha già promesso un monologo atto a sensibilizzare gli italiani sul problema del razzismo. Oggi in conferenza ha ribadito: "L'Italia è un paese razzista, ma sta migliorando in alcune cose". Alla domanda di uno dei giornalisti presenti sull'avvertimento da parte di esponenti del Governo a non fare monologhi sul razzismo, la Egonu ha dichiarato: "A questo non vale la pena rispondere e sappiamo anche tutti il perché".