Fedez dice che i cantanti di Sanremo non possono parlare di referendum ma Malika Ayane l’ha fatto in una conferenza Rai

Fedez in un’intervista ha detto che i cantanti di Sanremo hanno “firmato una carta” che impedirebbe loro di parlare del referendum della giustizia del 22-23 marzo. Ma Malika Ayane l’ha fatto e si è espressa anche sul voto in una conferenza organizzata dalla Rai.

Fedez elude una domanda sul voto al referendum della giustizia del 22-23 marzo 2026 spiegando che tutti i cantanti big di Sanremo hanno "firmato una carta" che impedirebbe loro di parlarne. Il video ha iniziato a girare portando con sé l'interrogativo sull'ipotetica misura, ma con Fanpage.it abbiamo assistito alla conferenza stampa in cui Malika Ayane ha invitato a votare, esprimendo il suo parere su sì e no.

Malika Ayane invita ad andare a votare in conferenza a Sanremo

Malika Ayane ha concluso la sua conferenza stampa a Sanremo 2026 parlando serenamente del referendum del 22 e 23 marzo, spiegando anche la sua posizione sul voto: "Andrò a votare, come sempre, e invito sempre tutti ad andare a votare. Penso che ci siano dei motivi per cui le cose sono separate". Secondo la sua opinione, politica e magistratura dovrebbero rimanere separate e non fatica a dirlo pubblicamente, proprio su uno dei palchi messi a disposizione dalla Rai per stabilire un contatto tra gli artisti e la stampa.

Fedez: "Hanno insinuato che sarei stato ingaggiato dal Governo come testimonial per il sì"

Decadrebbe così l'ipotesi che ci sia davvero un bavaglio sull'argomento, come riportato nel video sui social dei The Journalai. Probabilmente la volontà di uscire da questo imbuto è derivata dalla recente polemica sollevata dallo stesso Fedez in merito a una fake news su un'ipotetica posizione sul Sì al referendum a lui attribuita "in maniera del tutto infondata". Da lì, poi, un minimo di posizione: "L'unica cosa certa è che al mio podcast fino a oggi ho avuto solo ospiti che si stanno spendendo per il no".

Le altre posizioni sul referendum, da Leali a Mannoia

In questi giorni anche altri personaggi legati al festival hanno detto la loro sul referendum. In primis Fausto Leali, che ha ricevuto il premio alla carriera e l'ha commentato con il quotidiano Il Giornale, schierandosi con il Sì: "Penso che tutti siano in grado di vedere e capire quando ci sono delle cose che non vanno. E quindi si deve provare a migliorarle. Io penso che questo referendum possa portare a un miglioramento". Di parere contrario, Fiorella Mannoia, spalla di Michele Bravi nella serata cover con Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni, che è attivamente impegnata anche sui social per gridare a gran voce il suo No.