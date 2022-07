Coca Cola Summer Festival 2022, chi sono i cantanti che saliranno sul palco e dove seguirlo in tv Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli conducono il Coca Cola Summer Festival 2022. Tre tappe che faranno vibrare l’Italia da nord a sud, da Lignano Sabbiadoro fino a Paestum passando per Rimini. Ecco tutte le date e gli artisti che si alterneranno sul palco.

A cura di Giulia Turco

Torna il Coca Cola Summer Festival, l’evento musicale dell’estate che anche quest’anno porterà sul palco gli artisti del momento con tanta musica in giro per l’Italia. Tre appuntamenti che faranno vibrare l’Italia da nord a sud, da Lignano Sabbiadoro a Paestum passando per la riviera adriatica. L'evento andrà in onda in radio, tv e in diretta streaming.

Dove seguire il Coca Cola Summer Festival in tv e in streaming

Si parte con il mega concerto del 15 luglio a Lignano Sabbiadoro, in piazza M. D’Olivo, si prosegue con la tappa alla Beach Arena di Rimini il 22 luglio per concludere alla Cloud Arena di Paestum il 29 luglio. Tutte le date sono ad ingresso libero per il pubblico che vorrà partecipare. Per tutti coloro che invece seguiranno gli eventi a distanza, l’appuntamento è su Radio 105, partner ufficiale dell'evento, disponibile anche in diretta streaming e sul canale 66 del digitale terrestre. Conducono gli eventi Mariasole Pollio, già conduttrice di Battiti Live, e la speaker di Radio 105 Rebecca Staffelli.

Gli artisti che si esibiranno al Coca Cola Summer Festival 2022

Si alterneranno sul palco gli artisti che nel corso dell'ultima stagione hanno dominato le classifiche Fimi. Ecco chi si esibirà nel corso delle tre date.

Lignano Sabbiadoro: Annalisa, Dargen D’Amico, Baby K, Fred De Palma, Rocco Hunt, Aka 7even, The Kolors, Gemelli Diversi, Matteo Romano, Nika Paris, Room 9, Follya, Vegas Jones, Tredici Pietro, Sottotono, Chadia Rodriguez, Dani Faiv, Damante, Edoardo Brogi, Berna, Crytical, Big Boy, Hanssel Delgado.

Rimini: Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Michele Bravi, The Kolors, Gemelli Diversi, Samuel, Nika Paris, Room 9, Follya, Riki, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Federico Rossi, Mr Rain, Deddy, Berna, Didy Naicok, Hanssel Delgado, Briga, Albe, Alfa

Paestum: Elodie, Noemi, Alvaro Soler, Baby K, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Vegas Jones, Sottotono, Nika Paris, Room 9, Follya, Hanssel Delgado, Berna, Tecla, Crytical, LDA, Tropico, Lil Jolie.