Chanel Terrero dopo le scuse di Malgioglio: “Un commento sgradevole” e svela se l’ha perdonato “Sapevi della polemica per le parole del cantante italiano?”, ha chiesto la giornalista spagnola alla cantante di SloMo. “Sì, so che mi ha chiamata Jennifer Lopez dei discount. Ho letto tutto e devo dire che il suo è stato un commento poco gradevole da sentire”, ha fatto sapere Chanel dopo la polemica sorta nel post Eurovision tra Italia e Spagna.

A cura di Giulia Turco

I malumori tra Italia e Spagna nel post Eurovision possono ritenersi archiviati. Dopo il commento schietto e diretto di Cristiano Malgioglio sulla concorrente spagnola Chanel Terrero che aveva etichettato come “il discount di Jennifer Lopez”, in Spagna sui social si era scatenata una vera polemica. A placare gli animi ci aveva pensato direttamente la Malgy, con tanto di scuse e un mazzo di rose fatto recapitare a Chanel, che a quanto pare ha apprezzato il gesto da parte dell’Italia.

La reazione di Chanel alle scuse di Malgioglio

Nel corso della trasmissione spagnola La Hora de La 1 in onda il 16 maggio, il commentatore italiano si era collegato con lo studio per chiedere personalmente scusa alla cantante spagnola. “Sapevi della polemica per le parole del cantante italiano?”, ha chiesto la giornalista spagnola in studio a Chanel. “Che ne pensi di quello che è stato detto su di te? E soprattutto, l’hai perdonato?”. Se in un primo momento la cantante sembrava irrigidita dalla questione, poi si è lasciata andare spiegando: “Si, ero a conoscenza della polemica. Ho saputo che durante la votazione mi ha chiamata Jennifer Lopez dei discount. Ho letto sui social tutto e devo essere sincera, abbiamo anche commentato l’accaduto”, ha spiegato l’artista.

Che devo dire, il suo è stato un commento non bello, poco gradevole da sentire. Però apprezzo moto che abbia deciso di chiedermi scusa e soprattutto che l’abbia fatto pubblicamente davanti alle telecamere. Questo gesto mi è piaciuto.

Il gesto di Malgioglio per farsi perdonare

Non solo l’opinionista aveva fatto recapitare un grande mazzo di rose rosse alla cantante in studio, ma le aveva indirizzato un messaggio di scuse pensato per sciogliere la tensione: "Sono qui per chiederti scusa perché credo che il mio commento sia stato mal interpretato. Non è mai stata mia intenzione offenderti e in nessun momento ho chiesto al pubblico italiano di non votarti, questo è falso", aveva specificato. "Ho moltissima stima di te e non mi piace quello che si dice in questo momento in Spagna. Devo dirti che sono molto triste per questa situazione, se questa cosa ti ha dato fastidio ti chiedo scusa perché non era mia intenzione farlo".