Carlo Conti spiega perché non ha consegnato i fiori alle Bambole di Pezza a Sanremo: “Mi scuso, rimedierò”

Carlo Conti in conferenza stampa di presentazione della terza serata di Sanremo, si è scusato con le Bambole di pezza che ieri sera non hanno ricevuto il mazzo di fiori a fine esibizione all’Ariston. “Non ho fatto in tempo, chiedo scusa”, le parole del conduttore.

Carlo Conti in conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha rivelato il motivo per il quale ieri sera, durante il secondo appuntamento con la kermesse, non ha consegnato i tradizionali mazzi di fiori alle componenti del gruppo Bambole di pezza. Se n'è parlato tanto su X del momento in questione: dopo l'esibizione delle artiste sulle note di Resta con me, Carlo Conti le ha raggiunte sul palco del Teatro Ariston a mani vuote, rivelando che si era goduto la performance. Poi: "I fiori ve li do domani sera, grazie", ha commentato prima di congedarle in fretta. Un gesto che è stato molto contestato dai telespettatori.

Le scuse di Carlo Conti alle Bambole di pezza

Questa mattina, in conferenza stampa di presentazione della terza serata della kermesse in scena stasera, il conduttore e direttore artistico del Festival si è scusato con le artiste che formano il gruppo che ieri sera non hanno ricevuto, come tutti gli altri Big, il mazzo di fiori a fine esibizione sul palco. Alla domanda di un giornalista, Carlo Conti ha raccontato di essersi goduto l'esibizione delle Bambole di pezza dalla platea e di non aver fatto in tempo a ritirare i fiori dietro le quinte, prima di raggiungerle sul palco a fine performance. È stato così costretto a rinunciare al "regalo" per il gruppo. Ha promesso, però, che la prossima volta che le incontrerà sul palco dell'Ariston consegnerà loro un doppio bouquet di fiori per rimediare. Queste le sue parole sul motivo del gesto e le scuse: "Ero sceso in platea per godermi lo spettacolo, e non ce l'ho fatta. Il brano stava finendo e non ho fatto in tempo a prendere i cinque mazzi di fiori (dietro le quinte, ndr). La prossima volta che le Bambole di pezza saliranno sul palco gliene porterò 10. Mi scuso con le Bambole di Pezza".