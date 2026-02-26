Carlo Conti non si scusa per il ‘mamma d’oro’ a Lollobrigida: “Sono stato cresciuto solo da una donna”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlo Conti ha accolto sul palco dell'Ariston Francesca Lollobrigida chiamandola "mamma d'oro". Il conduttore e direttore artistico è caduto nella polemica che si è creata intorno all'atleta olimpica, vincitrice di due medaglie d'oro nel pattinaggio di velocità durante le Olimpiadi di Milano- Cortina apparsa durante le interviste con il figlio.

Carlo Conti e il ‘mamma d'oro' a Lollobrigida: la sua spiegazione

Durante la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2026, mercoledì 26 febbraio, una giornalista ha chiesto a Carlo Conti se questa sera chiamerà anche Eros Ramazzotti "nonno d'oro o papà d'oro", riferendosi alla recente polemica nata intorno all'atleta olimpica. Il conduttore ha spiegato di non essere al corrente di nulla: "È una mamma, l'ho chiamata così. Non sapevo di questa polemica. Lo giuro su mia madre che non c'è più. Sono stato cresciuto solo da una donna, figurati se non le rispetto". E riferendosi a Ramazzotti, ha poi aggiunto: "A Eros dirò ‘nonno d'oro'".

La polemica intorno a Lollobrigida alle Olimpiadi

Alle ultime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Francesca Lollobrigida ha vinto due ori nel pattinaggio di velocità. L'atleta è stata accolta dal calore del pubblico e, nell'intervista post vittoria, si è presentata davanti alle telecamere con il figlio Tommaso tra le braccia, il suo più grande sostenitore. In molti hanno criticato la sua scelta, come se il fatto di essere mamma potesse in qualche modo influenzare o ‘intaccare' il suo essere campionessa olimpica. Lei però non si è lasciata minimante influenzare dai commenti negativi ricevuti, anzi, ha risposto orgogliosa: "Sono due ori. Vedere mio figlio sugli spalti è stata la forza che mi ha portato avanti".