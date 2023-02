Anna Oxa contro chi non ha compreso il testo della sua canzone a Sanremo: “Fatevi seguire da esperti” Anna Oxa è stata la prima artista ad esibirsi nella prima puntata del Festival di Sanremo 2023. Dopo la sua performance sono arrivati alcuni commenti in merito alla comprensione del suo brano, ai quali la cantante ha risposto piuttosto piccata.

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 si è aperta con l'esibizione di Anna Oxa. La cantante torna sul palco dell'Ariston dopo diversi anni dalla sua ultima esibizione e la sua canzone "Sali (Canto dell'anima)" ha ricevuto parecchi consensi, ma si è attirata anche i commenti di chi non ha ben capito il testo del brano da lei portato in gara. A questo proposito, quindi, l'artista non ha esitato a commentare sui social questo disappunto da parte del pubblico.

Il commento di Anna Oxa

Sulla sua pagina social l'artista, contestando chi ha non ha compreso le parole della sua canzone, ha voluto sottolineare in maniera piuttosto piccata che i motivi per i quali potrebbero esserci state difficoltà di comprensione dipendono dalla struttura del testo, oltre al fatto che costoro potrebbero aver bisogno di un supporto. Queste le sue parole:

La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano "Sali (Canto dell’anima)". Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità.

Il significato del brano di Anna Oxa

Tra gli autori del brano figurano Francesco Bianconi, leader dei Baustelle e Kaballà. L'intento del brano è quello di scavare nell'io più profondo dell'ascoltatore, superando la patina della superficialità che attanaglia il quotidiano di molti, sporcando la nostra società. Con "Sali (Canto dell'anima)" la cantante va contro la falsità, la cattiveria e tutto ciò che impedisce all'individuo di innalzarsi e di perseguire un ideale più puro, semplice, meno artefatto e dedito all'oscurità ed è proprio questo l'invito che l'artista fa al suo pubblico, quello di liberarsi dalle catene delle bugie, per abbandonarsi alla verità.