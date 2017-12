Non doveva essere nemmeno presente perché non era il suo turno ma aveva risposto prontamente alla chiamata per sostituire un collega malato. Un beffardo destino, però, ha voluto che pochi minuti dopo aver preso servizio lei fosse coinvolta in uno spaventoso incidente che le è costato la vita. È la triste storia della 46enne statunitense Si Si Han, addetta ad un casello stradale sul Bay Bridge, il ponte sospeso dell'Interstate 80 che attraversa la Baia di San Francisco, collegando la città con Oakland. Un furgone guidato da una persona poi risultata ubriaca, infatti, si è schiantato proprio contro il casello in cui la donna stava lavorando, uccidendola sul colpo.

Han doveva entrare in servizio più tardi ma si era presentata alle 5 del mattino per il turno precedente. Alle 5:10 però un furgone fuori controllo ha spento per sempre la sua vita. L'uomo al volante è rimasto gravemente ferito e quindi è stato trasportato in ospedale ma non rischia la vita. Dopo gli esami la polizia lo ha posto in stato di arresto con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. La vittima, sposata, lascia marito e una figlia di dieci anni. "Ha costantemente fatto sacrifici per sostenere la sua famiglia, in particolare sua figlia. Non diceva mai di no al lavoro perché voleva che la figlia potesse studiare, e per questo si era presentata anche sabato quando è morta" hanno raccontato i familiari