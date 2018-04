Dopo il flop del secondo giro di consultazioni, l'attenzione degli analisti è puntata sulle prossime mosse dei leader politici, anche in relazione al precipitare della crisi siriana e dunque al prevedibile aumento delle pressioni per dotare il paese di un governo stabile e legittimato dal voto del 4 marzo scorso. In tale contesto acquista particolare rilevanza capire quali siano le oscillazioni del consenso e quali potrebbero essere le scelte degli italiani nel caso in cui si decidesse di tornare alle urne nel più breve tempo possibile. Un aiuto in tal senso arriva dagli istituti specializzati, come la SWG, che ha realizzato un sondaggio pubblicato ieri dal Messaggero.

Stando a quanto rilevato, dunque, se si tornasse subito al voto, il primo partito resterebbe il MoVimento 5 Stelle, che si collocherebbe al 32,6%, in linea con il risultato ottenuto alle ultime politiche, ma in leggero calo rispetto alle ultime settimane. A salire ancora sarebbe invece la Lega di Matteo Salvini, accreditata adesso del 23,5% dei consensi, in crescita di circa 6 punti percentuali rispetto al 4 marzo. Drammatico il trend per Forza Italia: la creatura di Silvio Berlusconi si attesterebbe al 10,1%, in calo di circa 4 punti rispetto al mese scorso e senza margini di manovra a breve termine. Discreto il risultato di Fratelli d'Italia, che si collocherebbe al 4,1%, mentre Noi con l'Italia sarebbe solo allo 0,6%.

Non vanno meglio le cose nel campo del centrosinistra, con il Partito Democratico in leggera risalita ma comunque sotto il 20%, + Europa che sprofonda all'1,8% e Liberi e Uguali che non riuscirebbe a superare la soglia di sbarramento del 3%; discreto invece il riscontro di Potere al Popolo, accreditato dell'1,8%, in crescita dello 0,7% rispetto al mese scorso. Alta ancora la percentuale degli indecisi, circa il 27% degli intervistati.