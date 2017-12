Non si ferma la terribile scia di sangue e attentati in Somalia. Un nuovo attacco suicida avvenuto nelle prime ore di questa mattina ha sconvolto il cuore della capitale Mogadiscio, uccidendo decine di persone e ferendone altrettante. Questa volta è stata presa di mira la principale accademia di polizia di Mogadiscio dove erano radunati decine di agenti e spiranti poliziotti. Un kamikaze sarebbe entrato nel cortile con una scusa e si sarebbe fatto saltare in aria con una cintura esplosiva che aveva addosso. “Un uomo con un giubbotto esplosivo è entrato nel campo vestito da poliziotto e si è fatto saltare in aria”, ha raccontato un agente somalo che si trovava in zona e ha assistito alla drammatica scena ma fortunatamente è rimasto illeso.

Le vittime, secondo un primo resoconto sommario, sarebbero almeno 25 mentre altrettanti sarebbero i feriti. Numeri purtroppo provvisori visto che si scava ancora tra le rovine e visto che molti dei feriti trasportati in ospedale sono in gravissime condizioni. Tra le vittime anche agenti donna. L'attacco, poco dopo è statao rivendicato dal gruppo terroristico islamico di Al-Shabaab, una formazione legata ad al-Qaeda che da anni ormai è protagonista di attacchi e carneficine nel Paese africano.

I terroristi avrebbero approfittato di un momento di massimo affollamento del campo di addestramento delle forze dell'ordine somale per compiere l'attacco. Secondo un portavoce della polizia locale, infatti, nel centro erano in corso le prove della parata per le celebrazioni del "giorno della polizia" che dovrebbe tenersi il prossimo 20 dicembre. L'attacco purtroppo è solo l'ultimo di una lunga serie di attentati, tra cui quello del 14 ottobre scorso, sempre nel centro di Mogadiscio, dove hanno perso la vita oltre centinaia di persone, facendone il più sanguinoso attacco nella storia del Paese.