Ha vinto 10mila sterline al mese per i prossimi 30 anni e ha deciso di destinare parte di quella fortuna ad aiutare il fratello autistico Robert. Non solo, però, perché Dean Weymes – 24 anni – ha anche deciso di lasciare il suo lavoro come magazziniere di Amazon e provare a dedicare i prossimi anni della sua vita a realizzare il suo grande sogno, quello di diventare uno sceneggiatore cinematografico. La storia di questo giovane è stata raccontata da tutti i quotidiani britannici: il 24enne ha infatti vinto il primo premio alla National Lottery's Set For Life del 29 luglio.

Si tratta del quarto vincitore da quando è stata istituita la lotteria nel mese di marzo, e del primo di cui si conosca l'identità. Alcune settimane fa ha deciso di tentare la strada della fortuna e di giocare cinque numeri alla lotteria senza avere particolari speranza ma solo per curiosità. Il 29 luglio, però, la sorpresa più grande: "Ora potrò tentare di esaudire il mio sogno di lavorare nel cinema. Ho studiato sceneggiatura all'università, ma finora non sono mai riuscito ad avere il tempo per scrivere una sceneggiatura. Ora potrò farlo". Subito dopo la vincita si è infatti licenziato dall'impiego che gli occupava gran parte della giornata con Amazon. Parte del denaro, tuttavia, servirà ad aiutare i suoi genitori a prendersi cura del fratello autistico.