Zef Eisenberg, pilota detentore di diversi record di velocità ACU (la Federazione auto-motociclistica britannica) e fondatore della società di fitness e alimentazione sportiva Maximuscle, è morto ieri all'Elvington Airfield, vicino a York, lo stesso luogo in cui nel 2006 si schiantò l'ex presentatore di Top Gear Richard Hammond .

Eisenberg, 47 anni e residente a Guernsey, è caduto mentre era in sella alla sua moto a una velocità di circa 207 mph, cioè 333 chilometri orari; l'uomo stava tentando di stabilire un nuovo record di velocità ed era lanciato al massimo quando per ragioni ancora sconosciute ha perso il controllo della sua motocicletta ed è finito a terra. Il milionario 47enne, con un passato da boby builder, deteneva in realtà già una cinquantina di record britannici e mondiali di velocità su terra, incluso un Guinness World Record.

Già nel 2016 Eisenberg è stato protagonista di un tremendo incidente: anche in quel caso era impegnato nel tentativo di battere un record di velocità e stava guidando una moto con motore Rolls-Royce a turbina all'Elvington Airfield quando è caduto rovinosamente sull'asfalto fratturandosi 11 ossa e rimanendo a lungo in ospedale. Malgrado i medici gli avessero consigliato di smetterla con le folli corse in moto l'uomo aveva fatto di tutto per recuperare la funzionalità delle gambe e pochi mesi dopo era tornato nello stesso posto, sempre in sella a un bolide. L'ennesimo tentativo di infrangere un record di velocità ieri gli è però costato la vita.