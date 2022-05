Bimba di 10 anni vittima di bullismo perde tutti i capelli a causa dello stress Una bimba inglese di appena 10 anni vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola ha perso tutti i capelli a causa dello stress.

Una bimba inglese di appena 10 anni vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola ha perso tutti i capelli a causa dello stress. Bonnie, questo il nome della bimba, è stata fin dalle scuole elementari fatta oggetto di scherno da parte dei coetanei a scuola, e i soprusi che è stata costretta a subire le hanno provocato un malessere tale da farle perdere i capelli. La madre della piccola è riuscita a porre fine alle molestie, ma a quanto pare la calvizie non potrà più essere curata. La storia di Bonnie ha commosso la comunità del West Yorkshire dove vive al punto che una clinica locale si è offerta di aiutarla a trovare il denaro necessario per la realizzazione di una parrucca. La mamma ha raccontato: "La caduta dei capelli le ha creato così tanti problemi di salute mentale che ora non si piace, non si accetta". La parrucca – che costerà 5mila sterline – sarà creata da uno stampo 3D della sua testa.

I primi segnali di perdita di capelli di Bonnie sono stati notati dalla mamma circa tre anni fa: "Tornava piangendo ogni giorno da scuola, ed è allora che abbiamo notato che i capelli iniziavano a cadere. Poi ci è stato detto che era causato dall'alopecia, che era collegata allo stress che stava attraversando in quel momento". Nei mesi più duri della pandemia, con le scuole scuole, Bonnie è sembrata migliorare. I capelli tornavano a crescere. Poi il rientro in classe, il ritorno dello stress e dell'ansia e i problemi sono tornati, fino alla perdita completa dei capelli. La madre è stata informata delle opzioni per i trattamenti non chirurgici del cuoio capello dopo che la Yorkshire Hair Clinic, a Huddersfield, ha aiutato un'altra bambina affetta di alopecia. E oggi lei e la figlia hanno la speranza che le possano ritornare sorriso e la serenità che le sono state strappate. Ed è partita la raccolta fondi per aiutarla nell'acquisto della parrucca.