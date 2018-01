Dramma di Capodanno a Zaporižžja, nel sud-est dell’Ucraina, dove un bambino di 21 mesi è morto schiacciato dal peso di un uomo che si è suicidato lanciandosi dall’ottavo piano di un palazzo. L’uomo che ha schiacciato il bambino è un operaio di trentanove anni che, secondo quanto riportano i quotidiani locali, conosceva la famiglia del piccolo e che dai vicini veniva descritto come una persona perbene che forse però aveva dei problemi con l’alcool. Anche lui, come il bambino, è morto. La tragedia è avvenuta dopo una festa dove il piccolo era andato con i genitori. Da quanto ricostruito, il bambino si trovava insieme al papà sotto il palazzo in attesa che arrivasse anche la mamma, che stava ancora salutando dei parenti che vivono nello stesso edificio del trentanovenne suicida. Il padre del bambino ha assistito impotente all’impatto. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, che hanno fatto il possibile per salvare il bambino, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto praticamente sul colpo mentre il cuore del bambino ha smesso di battere in ambulanza.

Le drammatiche testimonianze dei vicini – Secondo quanto rivelato dai media locali, la madre del piccolo, un’insegnante che si chiama Anna Polishchuk, si è accorta di quanto accaduto mentre i paramedici stavano provando già a salvare il bimbo. Quando la donna ha compreso la drammatica situazione è stata colta da malore. Drammatiche le testimonianze dei vicini che hanno assistito all'incidente: “Ho sentito un forte tonfo e poi ho visto la madre del bimbo che si è precipitata in strada – ha raccontato un uomo – L'ho vista correre verso l'ambulanza e una volta lì ha capito che cosa era successo. Ho dovuto chiudere le finestre per non sentire le sue angosciate urla di dolore. Erano strazianti”. Un'altra persona ha detto di non aver mai visto prima tante persone pregare ad alta voce nello stesso momento. Dopo che la notizia del tragico incidente si è diffusa in tanti hanno lasciato sui social un messaggio per i genitori del piccolo: “Come possiamo trovare parole di sostegno per voi… sappiate che tutta l'Ucraina sta piangendo con voi e la vostra famiglia”, ha scritto un utente.