Una giovane madre si è impiccata in casa mentre il suo compagno e il loro figlioletto dormivano al piano di sopra. Victoria Pocock, 27enne inglese, aveva perso da poco il suo posto di lavoro in un’impresa di pulizie in un ambulatorio medico. A fare la drammatica scoperta è stato il fidanzato, James Smith, che ha rapidamente riportato a letto il figlio di 18 mesi, prima di comporre il 999 (numero di emergenza in Regno Unito). Prima dell’arrivo dei soccorsi, l’uomo ha provato a rianimare la compagna. ma nonostante i suoi migliori sforzi e quelli dei paramedici che sono arrivati ​​in seguito, Victoria è stata dichiarata morta sul posto a Lambourn, vicino a Hungerford.

L'inchiesta sulla morte (avvenuta lo scorso aprile) ha stabilito che la 27enne aveva combattuto contro la depressione per diversi anni e di recente era stata licenziata da un ambulatorio di medicina generale. Victoria aveva un figlio di 2 anni. "Ha avuto un figlio nato a settembre 2016 e ha riferito di avere un buon rapporto con lui. “Avevano un buon rapporto. Lei si lamentava soprattutto di non riuscire a dormire” ha detto la dott.ssa Christa Teplicky, medico della vittima. "Le è stato prescritto l'antidepressivo Citalopram, così come lo Zopiclone, un farmaco per dormire. Quando l'ho vista, nel dicembre 2017, ha riferito che si sentiva molto meglio e ha detto che non vedeva l'ora che arrivasse Natale" ha continuato.

Il detective Constable Stephens è stato il primo, dopo i paramedici, a recarsi sul posto della tragedia: "Il signor Smith è tornato a casa il 19 aprile alle 23.30 circa e ha trovato la signorina Pocock che beveva birra Corona. Sono andati a letto verso 00.30. Quando si è svegliato durante la notte, la sua compagna era ancora addormentata accanto a lui. Alle 8.30 del mattino si è svegliato con suo figlio che piangeva ed è andato a prenderlo, poi ha notato il corpo di Miss Pocock in fondo alle scale. I paramedici hanno assistito alla scena ma la donna è stata dichiarata morta alle 9,09 del 20 aprile. Quando sono arrivato sulla scena, giaceva sul pavimento e non c'erano segni evidenti di autodifesa”. Victoria ha lasciato due lettere, il cui contenuto "indicava chiaramente l'intenzione di porre fine alla sua vita" ha detto il detective.