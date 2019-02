Non aveva alcuna formazione medica, ma ha finto di essere un ginecologo. Così facendo ha “visitato” decine e decine pazienti di sesso femminile, alcune anche minorenni. Ad Anton Yarin, 31 anni, che vive nel villaggio di Bitimka, idraulico di professione, è bastato indossare un camice bianco all'Ospedale di Pervouralsk, nella regione di Sverdlovsk, in Russia, per ‘diventare medico’. Secondo quanto si legge sul Mirror, Yarin era entrato nell'ospedale con la scusa di recarsi negli uffici amministrativi per effettuare alcuni interventi idraulici e poi si è infilato al pronto soccorso. I vertici ospedalieri ci hanno messo diversi giorni per scoprire la verità. Pare che il trentunenne si sia presentato in vari reparti dell'ospedale, sostenendo all’occorrenza di essere un ginecologo, poi un chirurgo e anche un medico del pronto soccorso. Una fonte del nosocomio ha detto che "nessun paziente si è lamentato della qualità del suo trattamento".

Nikolay Shaydurov, capo medico dell'ospedale cittadino di Pervouralsk, ha affermato che Yarin precedentemente era stato un paziente nello stesso ospedale. "Conosceva bene la struttura e i nomi di molti dei nostri medici", ha detto. "Era molto fiducioso. Credevamo che fosse un nuovo dottore” ha ammesso. Alla fine il direttore sanitario dell'ospedale di Pervouralsk si è rivolto al capo del dipartimento locale del Ministero degli affari interni: il ‘medico’ è stato arrestato mentre si aggirava per le corsie e gli ambulatori del nosocomio. Yarin, si è giustificato "ero andato a trovare un mio amico e il camice bianco lo avevo messo solo in quel momento". Ma le telecamere di sorveglianza non mentono: in diverse occasioni si vede il medico-ginecologo azione. Almeno l’uomo non sarebbe detenuto e l’indagine va avanti.