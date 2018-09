Una bambina di 7 anni è finita in ospedale dopo essersi fatta bucare l’orecchio per mettere il suo primo orecchino. Lily si trovava in un negozio della catena Claire's ad Harlow, in Regno Unito, quando è avvenuto lo spiacevole incidente. L'accessorio ha finito per incastrarsi sotto la pelle della bimba, costringendo la madre a una corsa in ospedale per riuscire a risolvere il problema. La storia è stata pubblicata dal Mirror che ha raccolto la testimonianza della donna: Suzie Nisbet ha accompagnato di corsa la figlia in ospedale visto che non riusciva a liberare la bambina con l'aiuto degli addetti al reparto apposito del negozio. I medici sono stati costretti a praticare un'incisione sull'orecchio della piccola così da poterla liberare dell'orecchino, un intervento non semplice che ha spaventato molto mamma e figlia.

Suzie, 39 anni, ha ricordato che la piccola aveva messo per la prima volta l'orecchino pochi mesi prima. Gli addetti del negozio le aveva assicurato che dopo solo tre settimane avrebbe potuto cambiare l'accessorio con altri a suo piacimento: le sarebbe bastato pulire l’orecchio con l’apposita lozione. Indicazione che però non ha evitato il pericoloso incidente che si è poi verificato. Stando a quanto raccontato sempre dalla donna, l’intervento per liberare Lily dall'orecchino si è rivelato così doloroso da richiedere l'intervento di due infermiere per tenere ferma e calma la piccola paziente durante l'incisione, rassicurandola e assicurandosi che non tentasse di alzarsi e fuggire. La Claire's Accessories, azienda contro cui Suzie ha puntato il dito, al momento non ha fornito risposto specifiche sull’incidente.