Regali di Natale: 10 idee last minute in offerta su eBay Ecco migliori idee regalo in offerta su eBay: per stupire amici e parenti a Natale, abbiamo selezionato 10 prodotti originali e utili, pensati proprio per tutti i gusti e scontati oltre il 50%.

Pochi giorni ci dividono dalla festa più magica dell'anno, ma è possibile che siate ancora in cerca degli ultimi regali. Se avete bisogno di idee originali da regalare a Natale per stupire amici e parenti, abbiamo per voi delle proposte interessanti.

Su eBay, infatti, abbiamo selezionato 10 offerte last minute su articoli di vario genere, suddivisi in base alle diverse esigenze e ai gusti della persona a cui il regalo è destinato.

Di seguito, troverete sconti natalizi fino al 56% su tantissimi prodotti: elettrodomestici da cucina, dispositivi beauty, accessori, scarpe e anche device tech, adatti proprio a tutti.

1. L'idea regalo classica per lui

-56% sull'orologio automatico Lorenz 26121BB: semplice ed elegante, questo orologio da uomo è un'idea regalo classica ma d'effetto. Infatti, è realizzato in materiali di alta qualità, con cinturino e cassa in acciaio inossidabile e fondo in acciaio. È provvisto di cassa con diametro di 42 mm e fondo di colore blu.

2. Il regalo per chi ama cucinare

-54% sul robot da cucina KitchenAid Artisan: perfetto per chi ama destreggiarsi ai fornelli e preparare dolci e lievitati, questo robot da cucina è potente e super accessoriato. Infatti, include anche il gancio per i lievitati, quello a foglia e la frusta per montare. Ha una potenza di 300 W e una capacità da 4,8 litri.

3. L'idea per chi ama la musica

-50% sulle cuffie wireless Samsung Galaxy buds2: comode e semplici da portare ovunque, queste cuffie Bluetooth sono ideali da regalare a chi ama ascoltare musica, poiché assicurano un'esperienza di ascolto unica. Disponibili in verde oliva, dispongono di cancellazione attiva del rumore, microfono incorporato e Touch Control.

4. Il regalo alla moda per lei

-41% sullo zainetto Guess Manhattan grigio: utile e alla moda, questo zainetto Guess è comodo e semplice da abbinare a qualsiasi outfit. Infatti, è disponibile in grigio scuro e presenta il classico logo del brand stampato sulla tasca principale. In più, è resistente e realizzato in pelle sintetica di elevata qualità.

5. Il giocattolo da regalare ai più piccoli

-32% sulla casa delle bambole di Barbie: ideale da regalare ai più piccoli, la casa di Malibu di Barbie include più di 25 accessori tra mobili e oggetti d'arredamento. Presenta due piani con sei stanze, tra cucina, sala da pranzo, soggiorno, camera da letto, bagno e patio all'aperto. I bambini si divertiranno a creare storie e ad animare le loro bambole.

6. Il regalo da fare agli sportivi

-30% sulle sneakers da uomo Diadora modello Torneo: comode e adatte anche all'attività sportiva leggera, queste sneakers Diadora sono semplici da abbinare a un outfit casual, sotto una tuta o un jeans. Sono disponibili in tutti i numeri dal 41 al 47 e in diversi colori, dal total white a quelle con finiture blu, verdi o rosse.

7. Il regalo per chi ama avere capelli sempre perfetti

-30% sulla piastra lisciante Imetec Bellissima Steam Elixir: a chi ama prendersi cura dei propri capelli proponiamo la piastra lisciante di ultima generazione Steam Elixir. Quest'ultima, infatti, sfrutta i benefici del vapore per lisciare i capelli senza danneggiarli. Raggiunge una temperatura massima di 230 °C ed è dotata di piastre riscaldanti in ceramica.

8. L'idea regalo per gli appassionati di gaming

-20% sulla console Nintendo Switch Oled: ideale da regalare agli appassionati di gaming, questa console Nintendo Switch dispone di uno schermo OLED da 7 pollici, con risoluzione massima da 1280 x 720 pixel. Presenta due porte USB, una presa HDMI da collegare alla TV e una nuova porta LAN. In più include anche una coppia di Joy-Con.

9. Il regalo per gli amanti della tecnologia

-20% sull'iPhone 11 nuovo da 128 GB: con un risparmio di 120 €, potrete fare un super regalo a una persona speciale. L'iPhone 11, infatti, non ha bisogno di troppe presentazioni. Consente di scattare foto e girare video professionali grazie al sistema a doppia fotocamera. Monta un processore ultra veloce di tipo A13 Bionic e garantisce un'autonomia superiore al giorno in termini di batteria.

10. L'idea da regalare a chi ama leggere

-10% sull'e-reader Kobo Clara 2e: l'e-reader è il dispositivo perfetto da regalare a Natale a chi ama leggere. Questo modello, in particolare, presenta un display touch screen da 6 pollici, con risoluzione da 1448 x 1072 pixels. Infine, si può anche collegare al Wi-Fi.