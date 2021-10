15 racconti di Halloween per bambini: libri e storie di paura Fantasmi, draghi, orchi, scheletri, streghe e vampiri: questi sono i personaggi che si incontrano per le strade durante la notte di Halloween, mentre bussano alle case chiedendo “dolcetto o scherzetto?”. E se questi personaggi fossero anche i protagonisti dei racconti di Halloween per bambini? Un pizzico di suspance e una buona dose di paura accompagneranno i piccoli lettori durante la notte più spaventosa dell’anno. Ecco quali sono le migliori storie di Halloween per bambini di tutte le età tra fiabe, leggende e racconti da brividi.

I racconti di Halloween per bambini hanno come ingredienti principali personaggi da brividi: streghe, fantasmi, orchi, spettri, vampiri e maghi malvagi. E il 31 ottobre le strade si riempiono di questi personaggi fantastici, tutti pronti per recitare la classica frase di Halloween: «dolcetto o scherzetto?».

Non solo la leggenda di Jack ‘O Lantern, il fantasma formaggino o il pipistrello Brighello ma tante sono le storie di paura per bambini da leggere durante la notte più spaventosa dell'anno.

Per questo motivo abbiamo pensato di realizzare un elenco di 15 racconti di Halloween per bambini per tutte le fasce d'età: dai 2,4 anni fino agli 8,10 anni, da sfogliare in compagnia o prima di addormentarsi.

Ecco quali sono le storie per bambini da leggere a Halloween tra fiabe, leggende e racconti, da acquistare facilmente su Amazon.

1. Mortina. Una storia che ti farà morire dal ridere

Mortina. Una storia che ti farà morire dal ridere racconta la storia di una bambina zombie di nome Mortina, che vive insieme al suo amico fidato Mesto, un levriero albino a cui la piccola è molto legata, e alla Zia Dipartita a Villa Decadente. Mortina sarebbe anche una bambina felice, se solo potesse farsi conoscere dagli altri senza spaventare nessuno: l'occasione per poter fare nuove amicizie è rappresentata proprio da Halloween!

Età di lettura: da 6 anni

2. Il piccolo libro dei mostri

Il piccolo libro dei mostri è un volume perfetto non solo per conoscere i mostri più famosi e le storie che si nascondono dietro il loro aspetto e il loro carattere, ma anche – perché no – come spunto ai travestimenti di Halloween. Le vicende dei mostri più paurosi di sempre si trasformano, così, in occasione per capire che anche i personaggi più invincibili in fondo hanno debolezze e vulnerabilità.

Età di lettura: da 5 anni

3. Puffy & Brunilde. Un pizzico di magia

Puffy & Brunilde. Un pizzico di magia è la storia di un'amicizia tra un'aspirante strega e un gatto nero con la punta della coda bianca. La piccola Brunilde, infatti, non è solo un'aiutante fioraia, ma è anche una strega alle prese con i suoi incantesimi. Per il suo debutto in volo le manca solo un gatto nero. Quando Puffy spunta alla porta del negozio, Brunilde capisce che è proprio il compagno di avventure che stava aspettando, nonostante quella punta della coda bianca che, però, lo rende unico.

Età di lettura: da 6 anni

4. Le storie più brividose per Halloween

Per chi ha intenzione di raccontare storie di paura a tema Halloween per bambini, la raccolta edita Piemme Le storie più brividose per Halloween della saga di Geronimo Stilton è il volume ideale. Tre racconti di paura tutti da scoprire per trascorrere una serata tra misteri e magie: "La notte delle zucche mannare", "Cena con mistero" e "Mezzanotte da brivido a Castelteschio".

Età di lettura: da 7 anni

5. Le storie di paura di un amico fantastico

Dalla penna di Jeff Kinney, celebre autore de Il Diario di una Schiappa, arrivano Le storie di paura di un amico fantastico. Una testa umana, una mummia, un fantasma come amico, un vampiro che va all'asilo o un demone: questi e tanti altri sono i protagonisti dei racconti di terrore di Jeff Kinney, perfetti da leggere ai più piccoli per Halloween.

Età di lettura: da 9 anni

6. Le raccapriccianti avventure di una maestra mannara

Miriam Dubini scrive Le raccapriccianti avventure di una maestra mannara, un racconto perfetto per il periodo di Halloween dove fantasmi e storie di paura sono all'ordine del giorno. Nella scuola Victor Frankenstein il Vampiro Canino, i gemelli Ciclope, il fantasma Ecto, Baby, l'abominevole bambinone delle nevi e l'orchetta Violetta dovranno fare i conti con la nuova supplente: la tanto temuta Miss Lupoi.

Età di lettura: da 7 anni

7. La zucca rotolante

«Aiuto! La mia zucca gigante sta rotolando via!» è così che inizia la storia de La zucca rotolante e di Marla Piccola, la bambina dalla chioma rossa che rincorre la zucca per tutta la città. In una giornata di vento autunnale, riuscirà la piccola Marla a raggiungere la sua zucca? Non solo un racconto di Halloween per bambini ma anche una perfetta favola per la buonanotte.

Età di lettura: dai 2 ai 6 anni

8. Dolcetto o scherzetto?

Dolcetto o scherzetto non è solo la prima frase che viene alla mente quando si parla di Halloween ma anche la raccolta di storie edita Giunti Kids. I protagonisti? Sicuramente fantasmi, orchi, streghe, zombie, alberi stregati o draghi: una serie di racconti di Halloween per bambini non solo paurosi ma anche divertenti, arricchiti da illustrazioni fantastiche.

Età di lettura: da 6 anni

9. La strega Rossella

Tra i racconti di Halloween per bambini più amati c'è anche la storia de La Strega Rossella, con uno stile narrativo semplice e chiaro, basato sulle rime. Il libro racconta della stralunata e pasticciona strega Rossella che, durante la sua notte in volo, si offre di dare un passaggio sulla sua scopa a tanti personaggi diversi: tutti rappresenteranno un valido aiuto alla strega per sconfiggere un mostro cattivo.

Età di lettura: da 4 anni

10. Cane nero

Quella del Cane Nero è una vera e propria leggenda, perfetta da raccontare durante la notte più spaventosa dell'anno. Si dice che basti un solo sguardo per scatenare tragici eventi e episodi dell'orrore. La storia è quella della famiglia Hope, che si ritrova il temibile cane nero alla porta di casa: tutti scappano, tranne la piccola Small che con coraggio decide di affrontare le sue paure.

Età di lettura: dai 2 ai 6 anni

11. Mostri, che paura!

Per chi ama le storie di paura, Mostri, che paura! è una selezione di racconti perfetti a tema Halloween da leggere anche ai più piccoli. Uno scheletro scovato all'interno di un armadio, un bambino che si ritrova a dover fare i conti con un mago cattivo, un mostro che sbuca da un tunnel sotterraneo: queste e tante altre le avventure raccontate nel volume edito Einaudi Ragazzi.

Età di lettura: da 5 anni

12. Nel castello di Dracula. Le grandi storie Horror

Raccontare storie di paura per bambini a Halloween è sempre una buona idea e l'occasione perfetta può essere rappresentata da Nel castello di Dracula. Le grandi storie Horror di N. M. Zimmermann. Adam è il protagonista di questo racconto, un bambino appassionato di storie del terrore che trova un libro misterioso su una bancarella. Appena comincerà a sfogliare le sue pagine, Adam si troverà a fare i conti con un castello misterioso, proprio quello del Conte Dracula.

Età di lettura: da 9 anni

13. Ollie e il gattino sperduto

Con i colori tipici del periodo autunnale e gli ingredienti perfetti per Halloween, Ollie e il gattino sperduto è un racconto delicato sull'amicizia e sull'altruismo. Un giorno, mentre Ollie gioca con la sua zucca, sopraggiunge un piccolo gattino sperduto: riusciranno i protagonisti della storia a far ritrovare la strada di casa al piccolo gattino?

Età di lettura: da 3 anni

14. L'imprevedibile caso del bambino alla finestra

Per bambini un po' più cresciuti la storia de L'imprevedibile caso del bambino alla finestra di Lisa Thompson è l'ideale da leggere a Halloween. Il protagonista è Matthew Corbin, un bambino che si sente al sicuro solo in casa sua, non esce quasi mai e resta tutto il tempo alla finestra. Quando il piccolo Teddy scompare dal quartiere e la polizia non ha nulla in mano, né prove né testimoni, solo Matthew potrebbe aiutare nelle indagini, se solo riuscisse a superare le sue paure e ossessioni.

Età di lettura: da 10 anni

15. Piccoli brividi. La zucche della vendetta

Per i più cresciuti non potevamo non menzionare la collana Piccoli Brividi di R. L. Stine che per Halloween presenta, tra i tanti titoli, Le zucche della vendetta. Un racconto da brividi che comincia proprio durante il periodo di Halloween, una festa molto amata che consente ai bambini di cambiare aspetto, ma è proprio così divertente non sapere cosa si nasconde dietro una maschera?

Età di lettura: da 8 anni