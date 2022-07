Oggi è il Prime Day 2022: le migliori offerte del 12 luglio Il Prime Day 2022 è ufficialmente cominciato. A partire da oggi 12 luglio, su Amazon saranno disponibili numerosi e convenienti sconti che coinvolgeranno tutte le categorie merceologiche: smartphone, pc, smart watch, dispositivi intelligenti, altoparlanti, capi d’abbigliamento, elettrodomestici per la cucina e per la pulizia della casa, accessori per il fitness e dispositivi per gli amanti del gaming. Avete 48 ore per fare il vostro shopping approfittando dei prezzi ribassati!

Comincia oggi, 12 luglio, l’Amazon Prime Day 2022. Da ora fino alle 23.59 del 13 luglio, gli abbonati al servizio Prime potranno effettuare acquisti particolarmente vantaggiosi.

Le offerte coinvolgono tutti i prodotti e numerosi marchi, grandi e piccoli: Apple, Braun, Philips, Samsung e LG sono solo alcune delle aziende i cui prodotti saranno disponibili ad un prezzo scontato. Avrete 48 ore di tempo per acquistare dispositivi tecnologici, elettrodomestici, robot aspirapolvere, arredi per il giardino, accessori per il gaming e tutto ciò di cui avete bisogno a prezzi particolarmente ribassati.

Di seguito trovate una selezione delle migliori offerte disponibili fin da subito divise per categorie: in questo modo vi sarà più semplice trovare ciò che vi interessa e procedere all'acquisto.

Prime Day 2022: le migliori offerte di cui approfittare

Per prima cosa, vediamo insieme quali sono gli sconti più vantaggiosi che troverete su Amazon nelle prossime ore, fino ad esaurimento scorta:

Videogiochi in offerta durante il Prime Day 2022

Se siete appassionati di videogiochi o volete sorprendere i vostri figli, potete fare scorta dei migliori del momento approfittando dei prezzi ribassati di questi giorni.

Accessori per il gaming

Non solo videogiochi. Per godere al meglio dell'esperienza da gamer, è bene poter sfruttare tutti gli accessori più utili. Ecco quali potete acquistare risparmiando un po':

Prodotti Apple da acquistare in offerta

Se siete estimatori dei prodotti a marchio Apple, sarete felici di sapere che in occasione del Prime Day 2022 su Amazon troverete in sconto anche alcuni dispositivi appartenenti a questo marchio.

Smartphone in sconto

Avete bisogno di acquistare un nuovo telefonino? Allora le offerte che dovete guardare sono quelle presenti nella sezione smartphone:

Smart tv

Anche le smart tv sono in offerta. Scegliete quella che vi sembra più adatta alle vostre esigenze, per godersi una bella serata in famiglia o tra amici come se foste al cinema.

Smart watch

I più tecnologici apprezzeranno anche gli smart watch, sempre più diffusi negli ultimi anni. Ecco quali sono i modelli che trovate in sconto su Amazon per le prossime 48 ore:

Dispositivi per rendere la casa intelligente e tecnologica

Ovviamente, tra i prodotti in sconto trovate anche i dispositivi a marchio Amazon, come Echo Dot e tutti gli altri dispositivi intelligenti per la casa.

Elettrodomestici per la cucina da acquistare durante il Prime Day 2022

Se siete dei cuochi provetti, vi consigliamo di dare un'occhiata agli elettrodomestici della cucina, perché troverete certamente quello che vi serve ad un prezzo molto conveniente.

Dispositivi per la cura della persona

Anche prendersi cura di sé è importante. Su Amazon trovate tanti prodotti Braun, Philips e non solo, perfetti per lui, per lei e per i più piccoli.

Elettrodomestici per la pulizia della casa

I maniaci dell'ordine e della pulizia possono, invece, scegliere tra gli ultimi modelli in fatto di scope elettriche, robot aspirapolvere e altri accessori utili per avere una casa sempre perfetta.

Abbigliamento sportivo e accessori per il fitness

Vi piace mantenervi in forma? Allora, ecco quali sono gli sconti più importanti che troverete nella sezione dedicata al fitness:

Abbigliamento e accessori alla moda

Nella sezione abbigliamento, oltre a tute, costumi per la piscina e pantaloncini per la corsa, trovate anche abbigliamento e accessori per tutti i giorni. Ecco quali sono i capi giusti da acquistare per essere all'ultimo grido: