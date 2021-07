Migliori rasoi elettrici Philips: guida all’acquisto Philips è una delle aziende leader nella produzione di rasoi elettrici. In commercio sono disponibili diversi modelli suddivisi in Serie, da quelli meno avanzati, appartenenti alla Serie 3000, fino ad arrivare a quelli più innovativi delle Series 9000, 5000 e 7000, capaci di concedere risultati accurati. Per orientarvi nella scelta del miglior rasoio elettrico Philips abbiamo stilato una lista contenenti quelli più venduti su Amazon con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Philips è uno dei marchi più famosi per la produzione di rasoi elettrici. L'azienda olandese, fondata nel 1891 ad Eindhoven, inizia la sua attività producendo lampadine e, successivamente, apparecchi elettromedicali, radiofonici, fino ad arrivare alle televisioni e agli elettrodomestici. Oggi, dopo secoli di storia, è diventata leader anche nella produzione di articoli per la cura della persona, tra i quali spiccano, per tecnologia ed efficienza, proprio i rasoi elettrici, utilizzati anche dai professionisti. Scopriamo insieme quali sono i migliori rasoi elettrici Philips disponibili in commercio venduti su Amazon con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

I 10 migliori rasoi elettrici Philips

Per stilare la lista dei migliori rasoi elettrici Philips, abbiamo selezionato i modelli più acquistati, innovativi, e meglio recensiti su Amazon. Sono presenti, quindi, i rasoi elettrici più all'avanguardia, come quelli appartenenti alle ultime serie: la serie 5000, la serie 7000 e la serie 9000, ma non solo. Abbiamo inserito anche quelli della serie 3000, meno accessoriati, ma comunque efficaci e consigliati per chi cerca un buon rasoio elettrico senza spendere troppo.

1. Philips SP9820/12 S9000 Prestige

Il rasoio elettrico Philips SP9820/12, appartenente alla serie 9000, una delle più innovative e all'avanguardia, dispone di lame di precisione con rivestimento in Nano Particelle che concedono una rasatura impeccabile. Inoltre, grazie alla presenza del sensore "Beard Adapt" è capace di radere senza nessuna complicazione anche una barba folta. La presenza di tre diverse modalità consente di effettuare una rasatura delicata, ideale per le pelli sensibili, normale, per una rasatura quotidiana, e veloce, per radersi rapidamente quando si ha poco tempo a disposizione. Le operazioni di pulizia e di manutenzione risultano molto semplici. Dispone di sistemi "Aquatec" e "Wet & Dry".

Leggi anche Olimpiadi Tokyo 2021 su Prime Video: come vederle gratis in diretta streaming

Pro: il sistema "Smart click" trasforma questo rasoio elettrico in un regolabarba, un rifinitore di precisione o una spazzola di pulizia.

Contro: non è sicuramente un rasoi elettrico economico, ma il costo è giustificato dall'elevata qualità, tecnologia ed efficienza.

2. Philips S9711/32 Serie 9000

Philips S9711/32 Serie 9000 è un rasoio elettrico capace di tagliare il 20% dei peli in più in una sola passata. Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo la presenza della tecnologia "Contour Detect", capace di rilevare i contorni e le linee del viso per radere con la massima precisione. Inoltre, il sistema "V-Track Pro" solleva i peli e li guida fino a farli assumere la posizione di taglio migliore, concedendo risultati eccellenti. Le testine di questo rasoi elettrico possono muoversi in ben 8 direzioni diverse, rendendo l rasatura più efficace e rapida. Dispone di un intuitivo display digitale che permette di visualizzare lo stato della batteria, il livello della pulizia e le impostazioni. Il sistema di pulizia "Smart Clean Pro" rende molto facile la pulizia del rasoio.

Pro: è possibile scegliere tra tre diverse modalità di rasatura, delicata, normale e veloce.

Contro: la custodia che arriva in dotazione contiene solo il rasoio e non anche il caricatore.

3. Philips SP9860/16 Serie 9000

Perfetto per radere con risultati impeccabili anche una barba lunga e folta, il rasoio elettrico Philips SP9860/16 Serie 9000 è un prodotto che garantisce massima precisione e accuratezza, rispettando qualsiasi tipologia di pelle, anche quella più delicata. Tutto ciò è possibile grazie alle lame di precisione con bordi molto affilati, che tagliano i peli efficacemente anche con una sola passata, e al rivestimento speciale che permette al rasoio di scorrere senza problemi sulla pelle. Dispone di tre impostazioni di rasatura, normale, veloce e rapida, e può essere utilizzato sia a secco, sia con la pelle bagnata. Il design è moderno e risulta molto intuitivo da utilizzare.

Pro: si ricarica velocemente anche appoggiandolo al caricatore senza fili. In dotazione arrivano anche una custodia e il trimmer di precisione.

Contro: si tratta di un prodotto di fascia alta, sicuramente non economico.

4. Philips S7970/19 Serie 7000

Philips S7970/19 Serie 7000 dispone di testine con tecnologia "Contour Detect" che si muovono in otto direzioni diverse, adattandosi ai contorni e alle curve del viso e del collo. Grazie alla presenza dei sistemi "Aquatec" e "Wet & Dry" è possibile utilizzarlo su pelle asciutta, bagnata, con o senza schiuma da barba e anche sotto la doccia. È possibile scaricare un'applicazione, compatibile con iOS e Android, che supporta l'attività di rasatura con suggerimenti e indicazioni in base al tipo di pelle, per evitare rossori e irritazioni. Le lame ad alta precisione rinforzate sono state progettate per tagliare i peli e non per strapparli, rispettando anche la pelle più sensibile, senza dover effettuare numerosi passaggi.

Pro: include un regolabarba, una spazzola per la pulizia del viso, una spazzolina per pulirlo e una pratica custodia da viaggio. Risulta molto leggero ed ergonomico.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero preferito la presenza di tasti a rilievo.

5. Philips S7788/59 Series 7000

Dermatologicamente testato, perfetto per chi ha la pelle sensibile e delicata, Philips S7788/59 Serie 7000 è un rasoio elettrico che garantisce massimo comfort, grazie anche al rivestimento antifrizione che assicura una rasatura liscia. Il sistema "SkinGlide" di cui è dotato, infatti, permette al rasoio di scorrere senza problemi sulla pelle del viso, grazie alla presenza dei microsfere che ricoprono gli anelli delle testine. Anche questo rasoio può essere utilizzato con pelle asciutta, bagnata, con o senza schiuma da barba, con risultati impeccabili. Il design è ergonomico ed è molto facile da maneggiare grazie alla comoda impugnatura. Può essere utilizzato anche come trimmer di precisione per baffi e basette.

Pro: rappresenta la soluzione ideale per tutti coloro che soffrono di irritazioni e arrossamenti.

Contro: anche per questo prodotto il prezzo è leggermente alto, ma la sua qualità permette di utilizzarlo a lungo negli anni con la stessa efficacia.

6. Philips S7370/41 Serie 7000

Dotato di lame "Gentle Precision" pensate per rimuovere i peli di qualsiasi lunghezza delicatamente, il rasoio elettrico Philips S7370/41 Serie 7000 è particolarmente indicato per gli uomini con la pelle sensibile. Infatti, dispone anche di ghiere con tecnologia comfort rivestite, quindi, da migliaia di micro sfere che creano una barriera protettiva utile per prevenire irritazioni e arrossamenti. Può essere utilizzato su pelle asciutta, con o senza schiuma da barba. Con una ricarica completa di 60 minuti garantisce un utilizzo di 50 minuti senza interruzioni. Dispone, infine, di un sistema a doppia lama: la prima solleva il pelo, la seconda lo taglia con precisione.

Pro: può essere utilizzato su pelle asciutta o bagnata e risulta molto facile da pulire sotto l'acqua corrente. Le lame, infine, seguono alla perfezione le linee del viso.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno trovato il pulsante di accensione/spegnimento leggermente sensibile.

7. Philips S6680/26 Serie 6000

Con rivestimento anti-frizione per ridurre ed evitare irritazioni e rossori della pelle, il rasoio elettrico Philips S6680/26 Serie 6000 è indicato anche per tutti coloro che hanno la pelle sensibile e delicata. Con lame "Multi Precision", che tagliano efficacemente i peli, e testine "Multi Flex", che si muovono in cinque direzioni diverse seguendo le linee del viso, i risultati di rasatura sono davvero veloci e sorprendenti. Inoltre, il sistema "Skin Guard" permette di impostare una velocità di rotazione delle lame molto delicata per offrire protezione extra alla pelle. Può essere utilizzato sotto la doccia, con pelle asciutta e con pelle bagnata. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Pro: dispone di batterie agli ioni di litio che, con una ricarica di un'ora, concedono un'autonomia di 60 minuti. Inoltre, c'è una funzione di ricarica rapida che lo rende pronto all'uso in soli 5 minuti.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno trovato un po' scomodo il montaggio del tagliabasette.

8. Philips S5579/50 Serie 5000

Il rasoio elettrico Philips S5579/50 Serie 5000 si caratterizza per la presenza di testine arrotondate che proteggono la pelle, anche quella più sensibile, e permettono di effettuare sia una rasatura a secco che con il viso bagnato. La testina è in grado di ruotare a 360° così da arrivare in cinque direzioni diverse per una rasatura accurata e veloce anche su mento e collo. Il design è ergonomico, è leggero e risulta moto facile da impugnare e manovrare sul viso. Si tratta di un prodotto particolarmente indicato per chi ha la pelle sensibile, soggetta ad irritazioni ed arrossamenti. Il display LED permette un uso intuitivo del rasoio perché indica il livello della batteria, quando bisogna pulirlo e indica anche quando è in funzione il blocco da viaggio.

Pro: le lame di questo rasoio sollevano i peli in modo tale da fargli assumere la posizione migliore per essere tagliati.

Contro: alcuni utenti segnalano la mancanza di istruzioni chiare per l'utilizzo.

9. Philips AquaTouch S5420/06

Dotato di testine flex capaci di muoversi in 5 direzioni diverse per seguire le linee del viso, il rasoio elettrico Philips AquaTouch S5420/06 è un ottimo prodotto di fascia media, indicato per chi cerca un modello efficace senza spendere troppo. Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo la presenza del sistema "Aquatec" che permette di eseguire una rasatura sia con la pelle bagnata, che con la pelle asciutta, ottenendo risultati accurati senza aggredire la pelle. Le lame sono state progettate per garantire risultati precisi, mentre le testine flessibili si adattano alle curve del viso, del mento e del collo. Una ricarica di un'ora garantisce un utilizzo continuo per 45 minuiti, senza interruzioni.

Pro: si tratta di un prodotto efficace che è possibile acquistare ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. Dispone di sistema a lama "Multi Precision" che solleva e taglia i peli, anche quelli più corti, in una sola passata.

Contro: tutti gli utenti sono soddisfatti dell'acquisto.

10. Philips S3333/54 Serie 3000

Per chi cerca un rasoio elettrico efficace dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, il suggerimento è quello di acquistare Philips S3333/54 Serie 3000. Si tratta di un modello con lame "Power Cut" che tagliano i peli con estrema precisione. Si caratterizza per la presenza dei bordi arrotondati che si muovono uniformemente, garantendo una rasatura completa che non aggredisce la pelle, e per le teste che si flettono in cinque direzioni diverse seguendo senza problemi le linee e le curve del viso. Con una ricarica completa di 1 ora è possibile utilizzarlo, con o senza cavo, per circa 60 minuti senza interruzioni. L'apertura "One Touch" consente di aprire il rasoio con estrema facilità, rendendo più semplice la pulizia.

Pro: l'ottimo rapporto qualità/prezzo. In dotazione arriva anche una custodia ed un supporto di ricarica.

Contro: non emergono particolari criticità dalle recensioni presenti online.

Come funziona il rasoio elettrico Philips

Il primo rasoio a testine rotanti fu brevettato proprio per la Philips nel 1939, dal Dottor Alexandre Horowitz. Ancora oggi i modelli Philips si caratterizzano per la presenza di tre testine rotonde disposte a triangolo e si differenziano proprio per questa caratteristica dai rasoi elettrici Braun, che sono tutti a lamine. Le tre testine non sono fisse, ma riescono ad adattarsi alle forme, alle linee e alle curve del volto, concedendo risultati di rasatura accurati in ogni punto, anche in quelli più difficili da raggiungere. Un piccolo suggerimento per utilizzare al meglio il rasoio elettrico Philips è quello di muoverlo effettuando dei piccoli movimenti circolari.

Chi può utilizzare il rasoio elettrico Philips

I rasoi elettrici Philips sono indicati per tutti coloro che non hanno la pelle sensibile e che hanno una barba ispida e folta. Infatti, le testine rotanti di cui sono dotati e che l i caratterizzano risultano meno delicate sulla pelle, soprattutto per la natura dei loro movimenti e per il fatto che restano a contatto con la pelle per tutta la durata della rasatura. C'è però da dire che un prodotto di questo tipo offre risultati più duraturi.

Series dei rasoi elettrici Philips: differenze e caratteristiche

I migliori rasoi elettrici Philips sono quelli capaci di concedere risultati di rasatura accurati, in poco tempo e rispettando la sensibilità e la delicatezza della pelle. Le serie dei rasoi elettrici Philips più nuove ed innovative attualmente disponibili in commercio sono: Serie 9000, Serie 7000 e Serie 5000. Inoltre, è possibile acquistare anche prodotti della Serie 6000 e, infine, della Serie 3000, meno avanzati degli altri, ma più economici ed ugualmente efficienti. Vediamo quali sono le caratteristiche e le differenze.

Serie 9000

I rasoi elettrici Philips appartenenti della Serie 9000 sono attualmente quelli più innovativi e tecnologicamente avanzati. La loro principale caratteristica, che è quella che li rende capaci di radere in poco tempo e con risultati estremamente accurati, è la dotazione di lame speciali che vengono rinforzati attraverso delle nanoparticelle. Oltre alla rasatura impeccabile, con questi rasoi anche la pelle più delicata e sensibile viene protetta, dal momento che evitano il rischio di rossori ed irritazioni. Le testine, infine, scorrono con estrema facilità sulla pelle grazie alla presenza di pigmenti metallici. Questi rasoi appartengono ad una fascia di prezzo elevata ed hanno un costo abbastanza elevato.

Serie 7000

Gli uomini che hanno la pelle delicata e sensibile, soggetta a rossori ed irritazioni, dovrebbero orientare la loro scelta su un rasoio elettrico Philips della Serie 7000. Questi modelli sono stati pensati proprio per concedere una rasatura confortevole: basti pensare che sono dotati della tecnologia detta DinamicFlex che comprende una serie di caratteristiche specifiche per renderli utilizzabili senza problemi. In cosa consiste? Le testine dispongono di anelli ricoperti da microgranuli che fanno avvertire una sensazione di delicatezza sulla pelle e che permettono al rasoio si scorrere senza difficoltà.

Serie 6000

Dal prezzo più contenuto rispetto ai modelli delle Series descritte in precedenza, anche i rasoi elettrici Philips della Serie 6000, come quelli della serie 7000, sono indicati per gli uomini con la pelle delicata. Infatti, sono dotati di un rivestimento anti-frizione proprio per evitare il rischio di irritazioni e rossori. Inoltre, le lame tagliano efficacemente i peli, mentre le testine riescono a muoversi in modo tale da assecondare le linee e le curve del viso, del mento e del collo. Si tratta di modelli dotati di funzioni e di specifiche tecniche che, anche se non innovative, li rendono ugualmente molto validi ed efficienti.

Serie 5000

I rasoi elettrici Philips della Serie 5000 si caratterizzano per la velocità: infatti, sono capaci di concedere ottimi risultati di rasatura in poco tempo. La loro principali peculiarità è la presenza di una funzione detta Turbo + che si rivela molto utile quando c'è necessità di radersi ma non si ha tempo a disposizione. Inoltre, le testine di questi rasoi si muovono in cinque direzioni diverse, adattandosi a qualsiasi forma del viso. I prodotti appartenenti alle Serie 5000 hanno un costo medio, accessibile a chiunque voglia acquistare un rasoio elettrico di qualità senza spendere troppo.

Serie 3000

I rasoi elettrici Philips della Serie 3000 sono perfetti per tutti gli uomini che cercano un prodotto dalle funzionalità basilari ma che offre una rasatura comoda e veloce. Questi modelli, infatti, sono quelli più economici, anche perché non hanno lo stesso livello di tecnologia, di innovazione e lo stesso numero di funzioni di quelli descritti in precedenza. In ogni caso, costo ridotto non deve far pensare che siano poco efficaci: i rasoi elettrici della serie 3000 dispongono delle testine che si adattano alla forma del viso, che scorrono senza problemi e che tagliano il pelo anche in una sola passata.

I prezzi dei rasoi elettrici Philips

I prezzi dei rasoi elettrici Philips variano in base al modello, alla Serie di appartenenza, al grado di tecnologia e alle funzioni di cui dispongono. Possiamo sintetizzare dicendo che i più costosi sono sicuramente quelli delle Series 9000 e 7000: basti considerare che hanno un prezzo che va da un minimo di 200 Euro fino ad un massimo di 400 Euro per i modelli più recenti. Se si cerca un prodotto di fascia media è meglio optare per quelli della Serie 6000 o 5000 che possono avere un costo accessibile, anche di 150 Euro. Per chi, invece, vuole un prodotto economico ma di qualità, può acquistare un rasoio elettrico Philips della Serie 3000, che sono, attualmente, quelli dal prezzo più contenuto disponibili sul mercato, e che è possibile acquistare spendendo non più di 60/70 Euro.