20 idee regalo originali e utili per chi ama leggere libri A Natale vuoi stupire un amante della lettura ma non hai idea di cosa mettere sotto l’albero? Ecco le nostre proposte per idee regalo originali, perfette per piccoli e grandi lettori.

Manca poco al 25 dicembre, il giorno di Natale, e la corsa ai regali è già iniziata.

Sei alla ricerca di idee regalo per gli amanti dei libri? I lettori più appassionati possiedono già un'ampia collezione di libri, per cui il rischio di regalare un doppione è dietro l'angolo. Meglio allora puntare su regali per chi ama leggere originali, come accessori e gadget a tema. Questi, oltre che esteticamente accattivanti, possono rivelarsi estremamente utili. Piccoli oggetti che rendono ancor più piacevole la lettura.

Lampade da lettura, kit e segnalibri: la lista dei possibili regali di Natale è lunga. Niente paura, abbiamo preparato per te un elenco dei migliori regali per gli amanti dei libri, perfetti da mettere sotto l'albero, tutti disponibili su Amazon.

1. Ebook reader Kindle

Iniziamo la nostra selezione dei regali di Natale adatti a chi ama leggere con un oggetto che spesso divide i lettori: l'ebook reader Kindle. I puristi sostengono la superiorità della lettura su carta stampata, i più avvezzi al digitale ne apprezzano invece le potenzialità.

Quel che è certo è che un e-reader consente di avere la propria libreria sempre con sé, con un notevole risparmio di spazio. Perfetto soprattutto in viaggio, è utile anche per leggere agevolmente libri molto voluminosi, pesanti da tenere in mano o trasportare.

La luce frontale e lo schermo antiriflesso agevolano la lettura, e la possibilità di evidenziare delle frasi e aggiungere note soddisferà anche chi vuole tenere traccia dei passi che più lo hanno colpito.

2. Gift card Amazon

Se regalando un libro specifico c'è il rischio che il destinatario lo possieda già, con un buono regalo si va sul sicuro. Questa gift card Amazon, ad esempio, può essere caricata con una qualsiasi cifra compresa tra i 30€ e i 1000€. Viene spedita per posta in un elegante cofanetto regalo, ed è valida per 10 anni.

Chi la riceve avrà l'imbarazzo della scelta: l'offerta di libri su Amazon è davvero vastissima. Per chi vuole mantenere lo spirito natalizio, c'è anche la versione con il cofanetto di Natale.

3. Lampada da lettura Gritin

Adatta a chi legge soprattutto di sera, la lampada da lettura Gritin è dimmerabile, con nove led e tre modalità di luce (calda, fredda o mista). La possibilità di regolare l'intensità della luce ha un duplice vantaggio: da un lato permette di non disturbare chi è accanto al lettore, soprattutto di notte; dall'altro funge da protezione per gli occhi, evitando di affaticarli.

È ricaricabile tramite USB e ha una clip regolabile con silicone antiscivolo, che assicura una perfetta tenuta sulle pagine del libro. Le dimensioni contenute la rendono inoltre adatta al trasporto, in occasione di viaggi o brevi trasferte.

4. Segnalibro elastico Lastword

Può capitare di interrompersi prima della fine di un capitolo. In questi casi ritrovare il segno non è sempre facile. Con il segnalibro elastico Lastword il lettore non corre questo rischio: il cursore permette infatti di evidenziare la riga e persino la parola esatta a cui ci si è fermati. La fettuccia elastica si adatta poi a tutti i tipi di libro, e garantisce che il segnalibro non scivoli, come può accadere a quelli in carta.

È un prodotto Made in Italy, realizzato con materiali di qualità elevata: il cursore è in metallo lucido, mentre l'etichetta è in ecopelle.

5. Leggio Readaeer

Ore e ore immerso nella lettura: per un amante dei libri non c'è niente di meglio. A lungo andare però, soprattutto se ciò che sta leggendo è particolarmente voluminoso, potrebbe accusare fastidi alle braccia o alla schiena. La soluzione? Un supporto su cui appoggiare il libro da leggere.

Il leggio Readaerr è realizzato in bambù, è regolabile e ha due piccole astine per tenere il libro in posizione. Da chiuso occupa poco spazio, per cui si può facilmente riporre o portare con sé. Le dimensioni e i supporti rendono inoltre il leggio adatto a libri di diverse dimensioni, oltre che a pc e tablet.

6. Luce da collo per lettura Luxjet Led

Ideale per leggere senza disturbare il partner, la luce da collo per lettura Luxjet Led è progettata per essere indossata intorno al collo. Ha due livelli di luminosità e tre modalità di luce, regolabili con un click.

I due bracci sono flessibili, per direzionare facilmente il fascio di luce, e la batteria da 700mAh garantisce fino a 10 ore di autonomia. Realizzata in silicone morbido e atossico, è leggera e resistente.

7. Reggilibri in metallo Wedo

Semplici, sottili e resistenti: i reggilibri in metallo Wedo sono perfetti per tenere in ordine i propri libri. Realizzati in lamiera d'acciaio con finitura a polveri, in color nero lucido, hanno delle piccole scanalature sulla superficie. Si adattano a libri di diverse dimensioni, senza flettersi o deformarsi.

Questi reggilibri sono il regalo perfetto per evitare rovinose cadute di volumi dalle mensole della libreria, evento temuto da tutti i più scrupolosi lettori.

8. Fermapagine Tilisma

Piccolo ma estremamente utile, il fermapagine Tilisma è l'alleato ideale per tutte le situazioni in cui si è costretti a reggere il libro con una sola mano. Impresa spesso complessa, soprattutto in caso di libri voluminosi. Se state cercando un regalo per un amante della lettura sempre in movimento, questo prodotto potrebbe potrebbe fare al caso vostro. Ne esistono di diverse dimensioni – dalla mini alla XL -, per adattarsi al meglio alla grandezza del pollice in cui dovrà essere infilato.

Realizzato in legno naturale, il suo design ergonomico e la sua leggerezza rendono questo fermapagine un accessorio da avere sempre con sé.

9. Segnalibro Curious Cat Balvi

I segnalibri sono strumenti indispensabili per chi ama leggere. Quando poi sono particolari come questo segnalibro curious cat Balvi, diventano un'idea regalo perfetta. In plastica flessibile, permette di individuare immediatamente dove la lettura è stata interrotta, grazie alle zampette del gatto che fungono da indicatore.

Una rivisitazione originale del classico segnalibro, per dare alla lettura un tocco in più.

10. Cuscino da lettura Purovi

Relax e comodità garantiti con il cuscino da lettura Purovi, il perfetto sostegno per tutti i lettori. La sua particolare forma a cuneo lo rende infatti adatto a letti, divani e persino sedie da ufficio. In cotone traspirante, con una morbida imbottitura in gommapiuma che accompagna le curve del corpo, è avvolto da una federa in microfibra rimovibile e lavabile.

La giusta soluzione per chi ama leggere in comodità, senza affaticare la schiena.

11. Fermalibri supereroe Artori Design

Il fermalibri supereroe Artori Design aggiunge un tocco di magia alla libreria: i libri sembrano infatti sul punto di cadere, fermati prontamente dal piccolo supereroe, arrivato in soccorso dei lettori. Il segreto? Un supporto nascosto tra le pagine di un libro, a cui il supereroe si attacca magneticamente.

In metallo nero, questo fermalibri è al tempo stesso utile e originale, e aiuterà gli amanti della lettura a tenere in ordine i propri libri senza rinunciare al design.

12. Occhiali da lettura Nooz

Con l'età che avanza, la lettura potrebbe diventare più difficoltosa. Per i lettori più "navigati" gli occhiali da lettura Nooz sono quello che ci vuole. Leggeri, senza astine e con montatura flessibile, permettono di leggere con chiarezza. L'astuccio soft touch ha un piccolo anello da utilizzare per agganciarlo alle chiavi, per avere gli occhiali sempre con sé.

Diversi gradi di correzione e una montatura che si adatta perfettamente al naso rendono questi occhiali adatti alle esigenze di tutti i lettori.

13. Custodia per libri MoKo

Proteggere i propri libri, per evitare graffi o pieghette, è interesse di qualunque amante della lettura. Per i più scrupolosi, la custodia per libri MoKo è il regalo ideale. Oltre a proteggere il libro, questa custodia è dotata di portapenne, segnalibro, tasche e fessure per carte di credito. La maniglia, poi, consente di trasportarla con facilità. Il materiale esterno è impermeabile, quello interno in poliestere resistente all'usura.

Una custodia pratica e funzionale, perfetta per portare con sé libri ma anche smartphone e piccoli oggetti.

14. Moleskine Book Journal

Cosa regalare a un bibliofilo? Un taccuino come il Moleskine Book Journal, su cui annotare tutti i libri che ha letto. Organizzato in ordine alfabetico, consente di inserire sia le informazioni più importanti di ciascun libro, come genere o autore, sia di annotare riflessioni personali o citazioni e passaggi rimasti impressi. La confezione comprende inoltre una scatola protettiva, che lo rende perfetto come idea regalo.

Un vero e proprio archivio delle proprie letture da avere sempre a portata di mano.

15. Kit del lettore Knock Knock

Per lettori che temono di non veder tornare indietro i propri libri una volta prestati, il Personal Library Kit Knock Knock è l'ideale. Comprende infatti delle piccole bustine adesive da attaccare all'interno del volume in prestito, in cui inserire le card con su scritto titolo e autore del libro e i dati della persona a cui il libro è stato prestato. Completano il kit un timbro per la data del prestito (provvisto di inchiostro) e una matita.

Il tutto in una confezione elegante: il regalo perfetto per un lettore generoso.

16. Poster 100 libri da leggere Gift Republic

Gli appassionati di lettura sanno che una vita intera non basta per leggere tutto ciò che è stato scritto. Alcuni libri, però, sono proprio imperdibili. Il poster 100 Libri da leggere Gift Republic contiene una lista dei 100 libri da leggere almeno una volta.

Per ogni libro c'è una finestrella, da grattare una volta finita la lettura. La confezione a tubogarantisce l'integrità del prodotto, da mettere direttamente sotto l'albero di Natale. Tra diversi generi e altrettanti autori, c'è davvero l'imbarazzo della scelta: un gadget ideale per chi ama leggere.

17. Mensola invisibile Umbra

I lettori amanti del design apprezzeranno particolarmente la mensola invisibile Umbra, che regala un particolare effetto ottico: i libri sembrano sospesi in aria. La mensola è in acciaio INOX, e viene spedita completa di accessori per il fissaggio. La dimensione grande è adatta a libri di max 25cm, e sorregge fino a 9kg di peso.

Una soluzione elegante e ricercata che permette di tenere i propri libri in odine con stile.

18. Vassoio per vasca Blooming Lily

Il vassoio per vasca Blooming Lily è stato progettato per chi non vuole rinunciare ad un buon libro nemmeno durante il bagno. Oltre al supporto (pieghevole e rimovibile) che permette di appoggiare il libro per leggere comodamente, il vassoio è dotato di portabicchieri, portacandela e scomparto per il telefono. C'è inoltre spazio extra per appoggiare i prodotti per il bagno.

Si adatta a vasche da bagno di tutte le dimensioni grazie alla possibilità di aprire i ripiani laterali, mentre i gommini in silicone antiscivolo garantiscono il massimo appoggio. È realizzato in bambù eco-friendly, trattato per resistere all'acqua, facile da pulire con un semplice panno umido.

19. Lampada libro Geediar

Durante la lettura anche l'atmosfera è importante. La lampada libro Geediar è perfetta per questo scopo: a forma di libro, emana una luce calda e soffusa. Può essere posizionata sia in orizzontale che in verticale, aperta del tutto o in parte. Nessun pulsante: per accenderla basta aprirla, per spegnerla richiuderla su sé stessa e riporla in attesa del prossimo capitolo. La batteria è ricaricabile con il cavo USB in dotazione, e garantisce fino a 8 ore di illuminazione continua.

Leggera e compatta da chiusa, una volta accesa questa lampada regala un'atmosfera rilassante, perfetta per chi ama leggere in totale relax.

20. Borsa Booklover Legami

Un regalo per una ragazza amante dei libri? La borsa booklover Legami, ampia e capiente, perfetta per portare i propri libri preferiti sempre con sé. La stampa riporta la definizione di booklover: la perfetta descrizione della destinataria del regalo.

Realizzata in tela grezza con manici in ecopelle, questa borsa è l'ideale per dichiarare al mondo la propria passione per la lettura.