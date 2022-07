10 robot aspirapolvere e prodotti tech per la pulizia della casa in sconto per il Prime Day 2022 In occasione dell’Amazon Prime Day 2022, vi presentiamo le promozioni più vantaggiose sui prodotti tech per la pulizia della casa: robot aspirapolvere, pulitori, lavapavimenti e altri dispositivi smart, in sconto fino alla mezzanotte del 13 luglio.

Continuano fino alla mezzanotte di oggi, mercoledì 13 luglio, le occasioni del Prime Day 2022. A questo proposito, Amazon offre numerosi sconti anche sui prodotti tech per la pulizia della casa, ottimi per igienizzare le superfici ed eliminare senza sforzi polvere e peli di animali.

Ma quali sono le promozioni più vantaggiose sugli articoli per la pulizia smart della casa?

Di seguito, vi proponiamo i ribassi più convenienti su robot aspirapolvere, lavapavimenti, scope elettriche e pulitori a vapore delle migliori marche, con sconti fino al 50%.

Per aiutarvi nella scelta delle occasioni da prendere al volo, vi proponiamo una selezione di 10 prodotti tech per la pulizia della casa, in sconto fino al 50%: non solo robot aspirapolvere, in grado di eliminare acari, sporco, detriti e peli di animali, ma anche pulitori a vapore, perfetti per igienizzare a fondo le superfici e rimuovere il 99,9 % di germi e batteri.

1. Scopa a vapore Polti Vaporetto SV440

Perfetta, oltre che per pulire, anche per igienizzare a fondo la casa, Polti Vaporetto SV440 elimina il 99,9% di germi e batteri. Si riscalda in soli 15 secondi e svolge una doppia funziona: non solo scopa a vapore, ma anche pulitore. Grazie alla potenza elevata da 1500 W e all'ampia spazzola Vaporforce, risulta efficace, maneggevole e semplice da utilizzare. In più, include 11 accessori, ottimi per detergere fino a 15 tipologie di superfici.

50% di sconto sulla scopa a vapore e pulitore Polti Vaporetto SV440, risparmi 70 euro

2. Aspirapolvere senza fili LG CordZero A9K-ULTRA1B

Perfetto per pulire la casa a fondo senza sforzi, LG CordZero A9K-ULTRA1B non è soltanto un potente aspirapolvere cordless, ma funge anche da lavapavimenti. Infatti, monta diversi tipi di spazzole: la Multi-Superficie, la Power Drive Mini Nozzle, per aspirare i peli di animali, la Slim per i pavimenti duri e la Power Drive Mop per il lavaggio. Ha una potenza di 200 W e un'autonomia di 120 minuti.

41% di sconto sull'aspirapolvere senza fili LG CordZero A9K-ULTRA1B, risparmi 371 euro

3. Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8

Ideale per pulire pavimenti e superfici senza alcuna fatica, Ecovacs Deebot N8 è provvisto di mappatura laser multilivello, in grado di assicurare una navigazione precisa del dispositivo e un rilevamento accurato degli ostacoli. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è potente ed efficiente, e possiede un'autonomia di ben 110 minuti. Infine, consente di scegliere le modalità di aspirazione – Eco, Max, Max+ – , oltre alle differenti frequenze di pulizia, potenze di aspirazione e velocità di flusso per aree specifiche.

40% di sconto sul robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8, risparmi 160 euro

4. Robot aspirapolvere Robotics Deebot T9

Perfetto per tenere la casa pulita per settimane senza doversi preoccupare di macchie e polvere sui pavimenti, Robotics Deebot T9 è un robot aspirapolvere di ultima generazione. È provvisto di TrueMapping 2.0, un sistema di rilevamento che assicura una navigazione fluida del dispositivo. È adatto a qualsiasi tipo di superficie e raggiunge una potenza di 3.000 Pa. Infine, è abbinato a una stazione di svuotamento automatico con filtro a tre strati.

39% di sconto sul robot aspirapolvere Robotics Deebot T9, risparmi 349 euro

5. Robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum-Mop 2S

Efficiente e preciso, Xiaomi Vacuum-Mop 2S si configura come uno dei robot aspirapolvere migliori sul mercato per rapporto qualità-prezzo. Alla prima pulizia della casa, realizza una mappatura dettagliata degli spazi, rilevati grazie al sensore di navigazione laser. In più, svolge anche la funzione di lavapavimenti, prevede 3 impostazioni del livello dell'acqua ed elimina anche le macchie più ostinate. Infine, può essere controllato anche mediante l'app collegata.

37% di sconto sul robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum-Mop 2S, risparmi 110 euro

6. Robot aspirapolvere Emma di Trifo

Perfetto per raccogliere polvere, detriti e peli di animali anche sui tappeti, Trifo Emma assicura il massimo della pulizia e dell'igiene grazie all'elevata potenza di aspirazione di ben 3.000 Pa. Monta una batteria a litio da 2500 mAh e ha un'autonomia di ben 110 minuti, entro i quali il dispositivo ritorna in automatico alla base di ricarica. Infine, si può gestire e programmare mediante app ed è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa.

36% di sconto sul robot aspirapolvere Emma di Trifo, risparmi 75 euro

7. Scopa a vapore lavapavimenti Black+Decker FSMH1321JMD-QS

Ottima per effettuare una pulizia profonda dei pavimenti e delle superfici, Black+Decker FSMH1321JMD-QS elimina il 99,9% di germi e batteri, sfruttando l'efficacia igienizzante del vapore. È provvista di testa pulente sottile e pivotante, e dispone di 10 accessori, per ben 17 funzioni in un unico elettrodomestico. Infine, è leggera, facile da maneggiare e silenziosa. Infatti, possiede un livello di rumorosità di soli 69 dB.

35% di sconto sulla scopa a vapore lavapavimenti Black+Decker FSMH1321JMD-QS, risparmi 70 euro

8. Robot aspirapolvere iRobot Roomba 692

Il robot aspirapolvere potente e sottile, in grado di raggiungere anche gli angoli più nascosti della casa, iRobot Roomba 692 elimina polvere, detriti e peli di animali, sia su pavimenti che su tappeti. È provvisto di spazzole multi-superficie e di una suite completa di sensori, utili ad assicurare una navigazione sotto, intorno ai mobili e lungo i bordi delle pareti. Infine, è anche compatibile con Google Home e Amazon Alexa.

26% di sconto sul robot aspirapolvere iRobot Roomba 692, risparmi 63 euro

9. Robot aspirapolvere lavapavimenti Deebot X1 Omni di Ecovacs

Se siete in cerca di un dispositivo di ultima generazione, potente e completo di tutte le funzionalità, vi consigliamo di approfittare del Prime Day per acquistare il Deebot X1 Omni di Ecovacs: il robot aspirapolvere con opzione lavaggio e stazione di pulizia multifunzionale. Ha una potenza di aspirazione fino a 5.000 Pa e un nuovissimo sistema a 2 panni rotanti. Infine, offre una mappatura completa degli spazi e ha un'autonomia di ben 260 minuti.

25% di sconto sul robot aspirapolvere lavapavimenti Deebot X1 Omni di Ecovacs, risparmi 374 euro

10. Aspirapolvere e lavapavimenti senza fili Tineco Floor One S5

Leggero e maneggevole, Tineco Floor One S5 è un aspirapolvere e lavapavimenti senza fili intelligente, ottimizzato per garantire il minimo del rumore. Infatti, monta un motore brushless, con design del canale dell'aria silenzioso, oltre a una combinazione di rulli a spazzole morbide. Infine, include anche i seguenti accessori: serbatoio, vassoio portaoggetti, bocchetta per fessure e spazzola per spolverare 2 in 1.

24% di sconto sull'aspirapolvere e lavapavimenti senza fili Tineco Floor One S5, risparmi 110 euro