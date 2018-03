Grande paura in Georgia, dove alcuni sciatori sono rimasti feriti in seguito a uno strano incidente avvenuto nel complesso sciistico di Gudauri, località di villeggiatura che si trova a circa 120 chilometri dalla capitale. Per cause ancora in via di accertamento, una seggiovia ha improvvisamente invertito la direzione di marcia e ha iniziato a viaggiare in senso contrario a tutta velocità, doppia rispetto al solito. Molte persone sono state così sbalzate via con forza dai seggiolini. Secondo quanto ha fatto sapere il ministro della Sanità georgiano David Serghienko, almeno otto turisti sono rimasti feriti a causa del guasto alla seggiovia. Sul posto sono intervenuti dei medici che hanno aiutato le persone in difficoltà e alcuni dei feriti sono stati portati in ospedale. In particolare due persone avrebbero subito gravi traumi: si tratta, secondo quanto riporta Interfax, di un uomo ucraino e di una donna svedese incinta.

Sciatori sbalzati con violenza a terra – In rete sono stati pubblicati dei video in cui si vede cosa è accaduto nel complesso sciistico. La seggiovia sembra “impazzita” e, tra le urla dei presenti, lancia gli sciatori come birilli nel suo tratto a valle. Probabilmente a evitare un bilancio ancor più grave sono state le grida di alcune persone che hanno avvertito gli altri turisti del pericolo esortandoli a saltar giù prima dell’arrivo della seggiovia. Secondo alcuni testimoni oculari, la seggiovia sarebbe stata fermata solo dopo qualche minuto. L'incidente, secondo quanto riportano alcune fonti, sarebbe avvenuto a causa della negligenza degli addetti all'impianto.