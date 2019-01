Appena rientrati dallo stop dovuto alle vacanze di Natale, c'è subito una novità in arrivo per gli studenti italiani e per le loro famiglie. Dalle 08:00 di oggi, lunedì 7 gennaio, è infatti possibile procedere alle iscrizioni all'anno scolastico 2019/2020 dall'asilo fino alle superiori, in anticipo rispetto al calendario degli anni passati, quando si erano svolte tra la metà del mese di gennaio e quella del mese di febbraio. C'è tempo fino alle 20:00 del prossimo 31 gennaio per effettuare la scelta eseguendo la procedura online, dopo aver effettuato la registrazione sul sito del Miur dedicato, disponibile già dallo scorso 27 dicembre. L'anticipo del periodo delle iscrizioni servirà, nelle intenzioni del ministro Marco Bussetti, a far partire prima la macchina delle operazioni che servono per portare in cattedra tutti i docenti a inizio anno scolastico.

Si ricorda che, oltre all'avvio delle iscrizioni, il 7 gennaio 2019 è una data calda per gli studenti italiani, che, appena rientrati dalle vacanze di Natale, rischiano che le lezioni siano sospese oggi e domani per via di uno sciopero proclamato dal sindacato Saese che coinvolge docenti e personale ATA.

Iscrizioni online: la guida

Procedura online o cartacea: le differenze

La procedura per l'iscrizione all'anno scolastico 2019/2020 è digitale per tutte le scuole di ordine e grado ad eccezione delle scuole dell'infanzia: per queste, infatti, la procedura è sempre cartacea. Possono scegliere tra i due tipi di adesione, invece, coloro che prediligono gli istituti paritari. Inoltre, le iscrizioni online riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali nelle Regioni che hanno aderito. La procedura, per la quale si può utilizzare o il proprio SPID (se lo si possiede) o le credenziali fornite all'atto della registrazione, è obbligatoria per coloro che devono iscrivere i propri figli al primo anno di ogni grado: scuola primaria, scuola media e scuola superiore, mentre l’iscrizione alle classi intermedie viene curata direttamente dalle segreterie scolastiche e solo chi ha intenzione di cambiare istituto a settembre dovrà produrre una domanda cartacea. In ogni caso, si consiglia, prima di effettuare l'operazione, di cercare quante più informazioni possibili sull'istituto di preferenza. A questo scopo, il Miur ha lanciato una sezione all'interno del proprio sito internet in cui è possibile reperire notizie su numero di alunni, docenti, edifici e altro ancora sulle singole scuole italiane.

Chi si aggiudica i posti disponibili

Il Miur ha anche sottolineato in una circolare come i posti disponibili non vengano aggiudicati solo mediante un criterio di temporalità, della serie che viene premiato chi prima arriva: la scuola, infatti, pubblica tutti i criteri, come quello di territorialità, presenza di altri fratelli o sorelle nelle medesima scuola e altri, che seguirà per accettare le istanze. Una volta inviata, la domanda non può essere modificata se non contattando la scuola in cui è stata spedita, ma sempre entro e non oltre il 31 gennaio.

Come effettuare la procedura dall'asilo alle superiori

Scuola dell'infanzia

Come si è visto, in questo caso la procedura per l'iscrizione all'anno scolastico 2019/2020 è solo cartacea. Si ricorda che possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.

Scuola primaria (elementari)

Le iscrizioni si fanno solo online. Si possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 e quelli che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. I genitori possono indicare, nella compilazione della domanda, le proprie preferenze rispetto all'orario settimanale, che può essere di 24, 27, fino a 30 ore oppure 40 ore (tempo pieno) e altre due scuole di proprio gradimento, come seconda e terza scelta in subordine alla prima.

Scuola secondaria di I grado (medie)

Anche in questo caso, i genitori devono esprimere le preferenza circa l'orario settimanale e i tre istituti di gradimento all'atto della compilazione della domanda online. Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i ragazzi dovranno prima affrontare una prova di ammissione, che verrà predisposta in tempi utili per consentire ai genitori, in caso di carenza di posti, di presentare una nuova domanda di iscrizione.

Scuola secondaria di II grado (superiori)

Nel modulo online i genitori possono esprimere fino a tre preferenze per le scuole da far frequentare ai propri figli. Chi voglia frequentare i Licei musicali e coreutici non può iscriversi se prima non supera una prova di verifica del possesso di specifiche competenze, organizzata in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di mancato superamento o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola.