Nancy Crampton Brophy, 68 anni, è stata arrestata con l'accusa di omicidio, per aver ammazzato il marito Daniel Brophy. L'uomo di 63 anni è stato trovato ferito mortalmente da un colpo di arma da fuoco all‘Oregon Culinary Institute di Portland. Fin qui, a parte l’uxoricidio in sé, nulla di strano. Se non fosse che sei anni fa la donna aveva scritto il libro dal titolo "Come uccidere tuo marito". Come riporta, nel saggio vengono elencati una serie di motivi per cui una moglie dovrebbe essere sollecitata ad eliminare il proprio coniuge, tra motivazioni sarcastiche e ironica, e situazioni tipo in cui tutte le donne sposate si saranno trovate almeno una volta nella vita. Secondo l'Oregonian, nel 2011 aveva parlato di sé definendosi una “romantica scrittrice di suspense che trascorre molto tempo a pensare agli omicidi e, di conseguenza, alle procedure di polizia.

Dopo tutto, se l'omicidio dovrebbe ‘liberarmi dai problemi’, di certo non voglio passare il mio tempo in prigione”. Come riporta il Daily Mail, è stata la stessa Nancy – autrice peraltro di altri romanzi come The Wrong Husband (Il Marito Sbagliato) e The Wrong Lover (L’Amante Sbagliato) ad annunciare su Facebook la morte del marito dicendo di essere “distrutta” e anche se la loro relazione, come tutte, aveva avuto alti e bassi, loro “si amavano”. Le indagini però hanno rivelato un clamoroso colpo di scena: la 68enne è stato arrestata mercoledì scorso a casa sua, ed ora è accusata di omicidio e uso di un'arma illegale. Il marito è stato trovato dai suoi studenti con ferite da arma da fuoco fatali nell'area della cucina della scuola il 2 giugno 2018. Lavorava lì dal 2006 ed era un esperto di biologia marina e funghi.