Una scossa di terremoto magnitudo di 4.6 gradi della scala Richter è stata registrata dai sismografi dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia appena passata la mezzanotte del 15 gennaio, per la precisione alle 0.03 del mattino. Dopo mezz'ora il tweet dei Vigili del Fuoco rassicura la popolazione: "Non abbiamo notizie di danni o situazioni di pericolo".

L'evento sismico ha come epicentro la zona Forlí-Cesena in Emilia Romagna. Tuttavia, a quanto si apprende anche dalle reazioni degli utenti sui social, giunte in tempo reale, la scossa di terremoto è stata distintamente avvertita in una ampia parte della Pianura Padana, fino al Veneto, seminando il panico. Al momento però, come confermato deai Vigili del Fuoco, non si conoscono notizie di danni a persone o cose. Segnalazioni sono arrivate da Ravenna, Rovigo, Venezia, Modena, Padova, Bologna, perfino da Trieste. La Protezione civile è in allerta con le prefetture in attesa di eventuali segnalazioni di danni che – fortunatamente – al momento non ci sono.

Il comando nazionale dei Vigili del Fuoco ha comunque fatto sapere che al momento, circa mezz'ora dopo la scossa, non sono giunte richieste di soccorso o segnalazioni di danni.

Molte telefonate di richieste di informazioni ai Vigili del fuoco nella zona dell'epicentro ma anche in Veneto, dove il sisma, definito "breve ma intenso" di tipo ondulatorio è stato sentito nettamente, per alcuni secondi, soprattutto da chi risiede nelle abitazioni ai piani piú alti.

Successivamente Ingv ha rivisto la magnitudo del sisma fissandola a 4.6 scala Richter e geolocalizzando l'epicentro a 11 chilometri da Ravenna, a 25 chilometri sotto il livello del suolo.

Una seconda scossa è stata registrata in zona Cervia pochi minuti dopo la prima, con magnitudo 3.0.

Il terremoto nel centro Italia di questa notte è all'interno di un'area dell'Italia giudicata sismica dagli esperti, così come si evince dalle mappe Ingv che mostrano i terremoti degli ultimi anni in zona.

A Ravenna panico, gente in strada

Molte persone si sono riversate in strada e molte chiamate sono state fatte ai vigili del fuoco anche nel Ravennate, dove è stato localizzato l'epicentro del sisma. Non si hanno al momento notizie circa danni a edifici o a persone coinvolte nel sisma.