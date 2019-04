Non sopportava l'idea di condividere la stessa tv di casa sulla quale il marito aveva sottoscritto un abbonamento a un canale porno satellitare. Per questo, al termine dell'ennesima lite sulla questione, ha preso una pistola regolarmente detenuta in casa e ha fatto fuoco contro l'uomo uccidendolo. È la tragedia familiare che si è consumata in una casa di Pine Bluff, nello Stato dell'Arkansas, in Usa, e per la quale ora la 69enne Patricia Hill, è sotto processo per omicidio. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la donna aveva avvertito più volte il marito, il 65enne Frank Hill, di non gradire quell'abbonamento, arrivando a minacciarlo di morte ma quando lui si è rifiutato categoricamente di cancellarlo, è passata alle vie di fatto uccidendolo.

Secondo quanto emerso durante il processo attualmente in corso davanti alla corte della Contea di Jefferson, Patricia prima della dramma familiare aveva provveduto lei stessa a cancellare in due occasioni il canale a luci rosse dal televisore di casa ma l'uomo per altrettante volte lo aveva ripristinato. Quando ha scoperto che il coniuge si era nuovamente iscritto al servizio è andata su tutte le furie e gli ha sparato. Secondo l'accusa, la sessantanovenne avrebbe affrontato Frank in un edificio che l'uomo aveva allestito sul retro della loro casa come rifugio personale, poi sarebbe andata a recuperare una pistola calibro 22 prima di tornare al capanno e sparargli. Il 65enne è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco alle gambe e alla testa che non gli hanno dato scampo. La donna si è dichiarata non colpevole sostenendo che era legittimata a farlo perché la pornografia è un affronto personale a lei e a Dio.